La III Gala de los Premios Gamba Roja de Almería reconoce la labor de profesionales e instituciones vinculados al sector

La III Gala de los Premios Gamba Roja de Almería. - RAFA GONZÁLEZ / EUROPA PRESS

ALMERÍA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Apolo de Almería ha acogido este viernes la III Gala de los Premios Gamba Roja de Almería, organizada por la Organización de Productores Pesqueros de Almería (OPP-71), en la que se ha reconocido la labor de profesionales e instituciones vinculados a este producto.

Al acto han asistido el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco; el gerente de la OPP-71, José María Gallart; la presidenta de la Comisión de Pesca (PECH) del Parlamento Europeo, Carmen Crespo; el diputado provincial de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez; el concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Almería, Juan José Segura; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, y la delegada territorial de Agricultura, Aránzazu Martín, según ha informado la institución provincial.

En la entrega de premios, el galardón de Investigación y Ciencia ha recaído en el científico Joan Baptista, que no ha podido asistir a la gala. Por su parte, Carlos Sánchez ha entregado el premio de Comunicación a Sergio Gómez, mientras que Mar Agüero ha hecho entrega del reconocimiento al Impulso Gastronómico al chef José Álvarez.

El premio al Apoyo Institucional ha sido para la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y lo ha recogido el propio consejero. Tras una actuación de baile, se han entregado los reconocimientos a Aránzazu Martín, Rocío Béjar, Simrad, Agapa --representada por Belén y Gabriela-- y la armadora María Gádor Chema.

La gala ha concluido con una interpretación de Rumores de la Caleta, de Isaac Albéniz.