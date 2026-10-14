El Instituto de Estudios Almerienses lanza el décimo número de 'REAL' con nueve artículos sobre la historia de Almería

La vicepresidenta de la Diputación de Almería Almudena Morales y el director del IEA, Mario Pulido, durante la presentación del número diez de la revista 'REAL'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Almerienses (IEA), dependiente de la Diputación de Almería, ha presentado el décimo número de su revista digital de divulgación científica y cultural 'REAL', que reúne nueve artículos sobre la historia y los personajes vinculados a la provincia, entre ellos estudios sobre Garrucha en el siglo XVIII, Carmen de Burgos, el patrimonio religioso de la capital y la figura de Juan de Dios de la Rada.

Según ha informado la institución provincial en una nota, esta publicación semestral tiene un "enfoque multidisciplinar" y "combina el rigor con un estilo y un lenguaje didácticos". Se dirige principalmente a un público no especializado interesado en conocer aspectos de la provincia y ofrece a investigadores de distintos ámbitos un espacio para difundir sus trabajos.

Durante la presentación, la vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha agradecido la labor del equipo editorial y de los investigadores y autores que participan en la publicación. Asimismo, ha invitado a los ciudadanos a consultar los contenidos de la revista a través de la página web del IEA.

Por su parte, el director del IEA, Mario Pulido, ha explicado que la publicación "se nutre fundamentalmente de los artículos que presentan los almerienses interesados en dar a conocer las peculiaridades de la provincia".

Además, ha señalado que el equipo editorial está formado por dos codirectores y cuatro vocales, que deciden qué artículos se publican, y ha animado a quienes tengan alguna propuesta a participar: "Que se dirijan al Instituto o a la propia Revista Real para presentar sus propuestas".

NUEVE TRABAJOS

Los artículos se distribuyen en tres secciones: Historia, Ciencias Sociales y Biografía. En la primera, Federico Moldenhauer Carrillo analiza la flota pesquera y las edificaciones de Garrucha a mediados del siglo XVIII, mientras que Mari Carmen Gallegos Díaz propone otro punto de vista sobre 'El expediente de la viga'.

Dolores Segura del Pino repasa la transformación de un convento franciscano en la parroquia de San Pedro, y José Luis Sáez Pinel firma un estudio prosopográfico de los parlamentarios almerienses durante el reinado de Isabel II, entre 1833 y 1868.

Asimismo, Julián Pablo Díaz López, Pedro Martínez Gómez y Alfonso Ruiz García presentan una 'Historia de Almería' al alcance de todos, con recursos disponibles en la web.

En Ciencias Sociales, Ramón Díez Roja aborda la mirada humanitaria de Carmen de Burgos, 'Colombine', sobre la campaña del Rif, y Eusebio Rodríguez Padilla estudia la Delegación Provincial de Excautivos de Almería.

La sección de Biografía incluye un trabajo de Manuel Gutiérrez Navas sobre el jefe carabinero de Almería que defendió la legalidad republicana, así como un artículo de Alberto Guillamón Díaz y Antonio José López Cruces sobre la vida del historiador, arqueólogo y numismático Juan de Dios de la Rada y Delgado.