María Valverde será la madrina de honor del XIII Festival Inclusivo de Cortometrajes 'Gallo Pedro' de Almería

Presentación del XIII Festival Inclusivo de Cortometrajes 'Gallo Pedro' de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz María Valverde será la madrina de honor de la decimotercera edición del Festival Inclusivo de Cortometrajes 'Gallo Pedro' de Almería, que volverá a poner el foco en la visibilización de la diversidad funcional en el mundo del cine y lo audiovisual, tanto en su representación en pantalla como en el trabajo detrás de las cámaras.

El certamen, que ya ha recibido medio centenar de cortometrajes, más que en la pasada edición, mantiene abierto el plazo de presentación de obras hasta el próximo 27 de octubre, por lo que la cifra todavía podría aumentar, según ha indicado la Diputación Provincial en una nota.

Valverde recogerá el testigo de anteriores madrinas y padrinos de honor del festival, entre ellos Isabel Gemio, Javier Fesser, Roberto Pérez Toledo, Leticia Dolera, Álvaro Longoria y Chelo Loureiro.

Durante la presentación del certamen, el coordinador del festival y cineasta Daniel Parra ha recordado que la actriz comenzó su carrera de la mano del director almeriense Manuel Martín Cuenca en la película 'La flaqueza del bolchevique', por la que obtuvo el Goya a la mejor actriz revelación.

Así, ha destacado su debut como directora con 'El canto de las manos', un documental que "explora la inclusión a través de la música y la sordera" y que sigue a tres músicos sordos de Venezuela en su viaje para participar en una producción musical en lengua de signos, dirigida por el director de orquesta Gustavo Dudamel.

Desde Verdiblanca han considerado que la sensibilidad mostrada por Valverde en este trabajo "la hace merecedora de la distinción", que la actriz ha recibido de "buen grado".

El festival cuenta con el apoyo del Área de Familia, Igualdad e Inclusión del Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial, a través del Área de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), y la Junta de Andalucía.

La concejala de Familia, Igualdad e Inclusión del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha subrayado que "el festival une el cine a un colectivo con dificultades sociales y permitir una mayor conciencia de las posibilidades de estas personas para su inclusión desde el ámbito audiovisual".

La colaboración del Ayuntamiento incluye la cesión de espacios como el Espacio ALMA, que acogerá una proyección de cortometrajes el 1 de diciembre y otra propuesta anunciada por la organización; el Auditorio, donde se proyectará uno de los cortos premiados durante la Gala Municipal por el Día de la Discapacidad, el 13 de diciembre; y el Teatro Apolo, que será escenario de la gala de clausura el 21 de diciembre.

Asimismo, el Ayuntamiento colaborará con la emisión de cortometrajes premiados en Interalmería TV, la difusión del festival en mobiliario urbano y la participación en un taller de tutorización de cortometrajes.

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha defendido que el cine "puede ayudarnos a comprender otras realidades de otras personas y a avanzar hacia una sociedad más inclusiva".

Morales ha señalado que el festival ofrece oportunidades para participar y aprender a través de iniciativas como el laboratorio de rodajes inclusivos, en el que alumnado del IES Albaida trabaja junto a participantes de la Asociación Down Almería en talleres, ensayos y rodajes para realizar un cortometraje.

Asimismo, ha resaltado la colaboración con Fical, que incorpora estos trabajos a su programación y respalda esta experiencia formativa como "una forma de acercar estas historias al público y, al mismo tiempo, de seguir demostrando que en Almería hay espacio para todas las formas de entender y hacer cine".

El delegado territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, Juan José Alonso, ha afirmado que 'Gallo Pedro' "es una cita importante dentro del calendario cultural almeriense" y ha defendido que la creación de una imagen más real y diversa también requiere formación y participación activa de personas con capacidades diferentes en el ámbito audiovisual.

Además, ha destacado los distintos galardones del certamen, entre ellos el premio de Canal Sur Radio y Televisión a la mejor creación audiovisual andaluza, una categoría incorporada el pasado año que tendrá continuidad en esta edición.

PROYECCIONES Y ACTIVIDADES PARALELAS

Desde Verdiblanca han expresado su satisfacción por la respuesta de los cineastas, ya que el festival ha recibido hasta el momento medio centenar de cortometrajes, una cifra superior a la registrada el año pasado y que todavía podría aumentar porque el plazo de presentación permanecerá abierto hasta el martes 27 de octubre.

Una vez concluido este periodo, el jurado seleccionará los trabajos que participarán en las dos sesiones oficiales de proyección, previstas para el 17 de noviembre, dentro de la programación de Fical, y el 1 de diciembre, en el Espacio ALMA.

El jurado de esta edición estará formado por la directora de producción Loles Peña; María Josefina Angulo, promotora del festival Recortos; Marina del Rey, coordinadora del Espacio ALMA; y un representante de la organización. Por su parte, el premio de la RTVA contará con un jurado específico integrado por el periodista de Canal Sur Carlos Juan.

Algunos de los cortometrajes ganadores también podrán verse durante la gala de clausura, prevista para el lunes 21 de diciembre, a las 17,00 horas, en una jornada que coincidirá con el día más corto del año.

La programación incluirá también una propuesta expositiva vinculada al talento joven y a la creación gráfica. El 16 de diciembre se inaugurará en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Pública Provincial Francisco Villaespesa la muestra 'Carteles para un Gallo Pedro', que permanecerá abierta hasta el 15 de enero.

La exposición reunirá carteles cinematográficos diseñados por el alumnado de segundo curso de los estudios superiores de Gráfica Publicitaria de la Escuela de Arte de Almería 'Carlos Pérez Siquier', a partir de una selección de cortometrajes presentados al XIII Certamen 'Gallo Pedro'.