Una mesa redonda repasa los veinte años de la serie 'Cuéntame' en la XX edición de Fical

ALMERÍA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Cuéntame cómo pasó', la serie más longeva de la televisión española, con 20 años en antena y un guión adictivo, unos personajes que atrapan cada cual a su modo y los recuerdos de miles de familias españolas, ha sido protagonista este miércoles con una mesa redonda en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

El evento ha acogido al actor Manu Dios, el coordinador de guion Sergio Barrejón, la directora Irene Arzuaga y el crítico de series de TV del Diario Vasco Lorenzo Mejino. Moderada por Tirso Calero, repasaron cada uno de los momentos que marcaron una época, y que, a partir de enero, seguirán haciéndolo con el estreno de la nueva temporada.

Son nuevos capítulos que arrancan en 1993 y con los que 'Cuéntame' recupera su esencia después de experimentar con un juego arriesgado entremezclando presente y pasado. En la última temporada, explica Barrejón, cambiarán las tornas porque entre otras cosas, la situación pandémica ha mejorado. En su primera temporada como coordinador de guión, espera "seguir sumando muchos años más, ¡por lo menos otros veinte!".

Esta oxigenación del formato trae de la mano una combinación de las dos cosas. Todo lo que va a pasar debe estar enmarcado en un contexto histórico. "Los protagonistas son la metáfora de todos nosotros, si lo vemos de una manera realista, casi parece un chiste que cuando pasa algo hay un Alcántara por medio. No son súper héroes, pero es la forma que hemos elegido para contar nuestra historia", ha dicho.

Manu Dios, uno de los protagonistas de la serie, comenzó con diez años cuando era un niño. "Al principio, lo tomaba como un juego. A mis padres no les hacía gracia que estuviera todo el día diciendo que quería ser actor, y el día de mi cumpleaños me presentaron a un casting con la esperanza de que no me cogieran, ¡pero me cogieron enseguida!". A un niño de esa edad le resulta complicado adaptarse, y dejar de ir al colegio de lunes a viernes "para pasar a tener un coche esperando en la puerta de casa que me llevase al rodaje".

Estar en Fical es "volver a casa, porque mi madre es almeriense y yo he pasado largas temporadas en El Zapillo, jugando en casa de mi abuela". Por eso, ha agradecido a la Diputación de Almería que les haya invitado, haciendo un hueco en la programación a una serie que ya es historia como 'Cuéntame'".

Tirso Calero, también guionista, fue el moderador de la conversación en una mesa redonda muy interesante. Una de las preguntas más esperadas, la de cómo será la nueva temporada, puso en aprietos a Barrejón. "No quiero hacer spoiler pero puedo decir que comenzaremos con el último gobierno de Felipe González, con escándalos como el caso Roldán. No debemos olvidar que tenemos a Toni Alcántara metido en La Moncloa", señaló. Sobre el salto temporal de la pasada temporada, queda descartado, de momento.

Otro de los participantes en el diálogo, el crítico televisivo Lorenzo Mejino, no ha dudado un ápice en catalogar 'Cuéntame' de "fenómeno social": "durante más de veinte años ha conseguido entrar en las familias de todos los españoles. No hace falta que te guste, es historia ya de por sí misma".