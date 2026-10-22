El municipio de Íllar (Almería) acoge este domingo la penúltima prueba del Campeonato de Andalucía de Cross Country

El alcalde de Íllar, Juan Francisco Duarte; la diputada de Deportes de la Diputación de Almería, María Luisa Cruz; y el presidente del Club Deportivo Villa de Íllar, Francisco José Rodríguez, durante la presentación de la prueba de Cross Country. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Íllar (Almería) acogerá este domingo, 25 de octubre, la penúltima prueba del Campeonato de Andalucía de Cross Country, organizada por el Club Deportivo Villa de Íllar Sport, con una manga cronometrada de dos horas de duración que tendrá lugar entre las 12,00 y las 14,00 horas en un circuito mixto que combina zonas de enduro y una sección rápida de motocross.

La salida neutralizada partirá de la glorieta del pueblo, mientras que el trazado cerrado contará con obstáculos naturales y artificiales, según ha informado la Diputación Provincial en una nota.

Durante la presentación, la diputada de Deportes de la Diputación de Almería, María Luisa Cruz, ha destacado que a la prueba acudirán "pilotos de todos los puntos del territorio nacional" y ha señalado que la cita reunirá a aficionados al motociclismo de toda la provincia.

Por su parte, el alcalde de Íllar, Juan Francisco Duarte, ha invitado a los aficionados a asistir a la prueba. "Es la oportunidad de ver el cross country de nivel andaluz, y además es una prueba puntuable para el campeonato de Andalucía de motociclismo", ha manifestado.

El presidente del Club Deportivo Villa de Íllar, Francisco José Rodríguez, ha definido el trazado como "un circuito muy espectacular" en el que los pilotos tendrán que completar vueltas durante las dos horas de competición. "Es un recorrido bastante técnico, con obstáculos y saltos", ha explicado.

La manga cronometrada pondrá a prueba tanto la velocidad como la resistencia de los participantes, que deberán afrontar continuos cambios de ritmo a lo largo del recorrido, con una sección de motocross "en la que se juega buena parte del tiempo por vuelta". Esta combinación de disciplinas es la "seña de identidad" del cross country y lo que lo distingue de otras especialidades del motociclismo.

Al tratarse de la penúltima cita del calendario, los resultados de Íllar se sumarán a la clasificación antes de la prueba final del campeonato, que será el próximo 15 de noviembre.