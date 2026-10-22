El Museo del Realismo Español de Almería dedica una exposición a la ilustración y cartelismo Art Déco de Pascual Capuz

Presentación de la exposición dedicada al artista Pascual Capuz en el Murec de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) de Almería abrirá al público este viernes, 23 de octubre, una exposición dedicada a la obra del artista valenciano Pascual Capuz (1882-1959), centrada en su faceta como ilustrador y cartelista vinculado al Art Déco.

La muestra, titulada 'Pascual Capuz: Ilustración y cartelismo Art Déco', podrá visitarse hasta el 17 de enero de 2027 en la Sala de Exposiciones Temporales 1 y ocupará el espacio del artesonado mudéjar del museo.

La exposición ha sido organizada conjuntamente por la Diputación de Almería y la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, entidad encargada de su producción, según ha informado la institución provincial en una nota.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería Almudena Morales ha destacado la aportación de Capuz a la cultura visual española y europea. "Fue pintor, dibujante, ilustrador y cartelista. Perteneció a una generación clave, aquellos artistas que vivieron la transformación radical de la cultura visual española y europea en las primeras décadas del siglo XX", ha relatado.

Asimismo, ha subrayado que el artista "demostró que el arte y la creatividad no solo estaban reservadas a los grandes lienzos sino también a las páginas de las revistas, los grabados o la publicidad".

Por su parte, el director del Murec, Juan Manuel Martín, ha reflexionado sobre la influencia de las vanguardias en el arte español y su relación con el realismo y la figuración. En este sentido, ha afirmado que "toda esa vanguardia lo que hizo fue diluir la importancia que, en España, a lo largo del siglo, ha tenido tanto el realismo como la figuración".

Martín ha defendido la vigencia del realismo y de la figuración y ha destacado la importancia de recuperar la figura de Capuz. "Tenemos la suerte de contar como colaborador y especialista científico de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino con Javier Pérez Rojas, un gran conocedor de toda la primera mitad del siglo XX y de todo lo que tiene que ver con la figuración y la modernidad de la figuración", ha subrayado.

La exposición, comisariada por Francisco Javier Pérez Rojas, propone un recorrido por una época en la que las fronteras entre las bellas artes y las artes gráficas comenzaron a ser más permeables, a través de la trayectoria de un creador que evolucionó desde el modernismo hacia expresiones más dinámicas, sintéticas y próximas a la geometría del Art Déco.

Capuz se formó en la Escuela de Bellas Artes de Valencia y se trasladó a Barcelona en 1907, ciudad en la que residió durante el resto de su vida. Su trayectoria artística refleja la evolución de la modernidad española y su vinculación con las nuevas tendencias estéticas de las primeras décadas del siglo XX.

El comisario ha explicado que el artista procedía de una estirpe de artistas de origen genovés asentada en Valencia a finales del siglo XVII. Sobre su personalidad, ha apuntado que "tenía que ser un hombre muy discreto, pero al que pronto se le reconoce el trabajo".

Pérez Rojas ha destacado su capacidad como dibujante y ha recordado que, al finalizar sus estudios, recibió un primer premio de dibujo concedido por el Ayuntamiento en 1907.

Además, ha señalado que fue uno de los artistas que, por su propia evolución, llegó a los planteamientos del Art Déco, un movimiento que triunfó a partir de la Exposición de Artes Decorativas de París de 1925, donde Capuz obtuvo una medalla de oro.

"Despliega una labor como dibujante extraordinaria, es de primera fila", ha asegurado el comisario, quien ha situado al creador valenciano entre los artistas vinculados al desarrollo de este estilo.

HORARIO DEL MUREC

El Murec abre de martes a sábado, de 10,00 a 14,00 horas y de 16,30 a 20,30 horas, mientras que los domingos mantiene un horario de 10,00 a 15,00 horas. La entrada general cuesta cinco euros, aunque los domingos el acceso es gratuito. Los lunes permanece cerrado.

La colección permanente del Murec reúne obras de artistas como Sorolla, Zuloaga, Romero de Torres, Antonio López, Andrés García Ibáñez, Aureliano de Berruete, Benlliure, Julio Antonio, Ramón Gaya, Elena Santoja y Carmen Laffón.

También cuenta con representantes del grupo de los realistas de Madrid, entre los que figuran, además de Antonio López, María Moreno, Francisco López, Isabel Quintanilla, Julio López, Esperanza Parada y Amalia Avia.