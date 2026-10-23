La restauración de la talla del Cristo de la Luz de Dalías (Almería) finaliza tras diez días de trabajos

Restauración de la talle del Cristo de la Luz de Dalías (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

DALÍAS (ALMERÍA), 23 (EUROPA PRESS)

La restauración de la talla del Santísimo Cristo de la Luz ha finalizado tras diez días de trabajos desarrolados en el interior de la Iglesia de Santa María de Ambrox de Dalías (Almería) a iniciativa de la propia hermandad una vez finalizadas las fiestas patronales el pasado mes de septiembre.

La restauradora Nuria Navarro ha detallado que la intervención se ha centrado principalmente en la consolidación de la policromía, "que era la parte que se encontraba más afectada", y en una limpieza superficial "para retirar restos de pólvora, suciedad y manchas acumuladas sobre la talla".

Según ha trasladado la Diputación en una nota, la restauradora ha explicado que, una vez limpia la imagen, se ha procedido a la reintegración de la policromía y a la aplicación de una capa final de barniz protector "para estabilizar la obra y asegurar su óptima conservación".

Los trabajos han contado con el apoyo de la Diputación Provincial a través de una subvención dirigida a la hermandad, cuyo hermano mayor, Gabriel Lirola, ha señalado que la imagen "ha quedado perfectamente lista para volver a ocupar su lugar durante todo el año". "El próximo miércoles volverá a presidir el altar mayor de este santuario", ha avanzado.

Por su parte, el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, y el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, han visitado el templo de Dalías, acompañados por el alcalde, Francisco Lirola, para ver los resultados de los trabajos ejecutados por la prestigiosa profesional que, en 2008, ya participó en la intervención llevada a cabo por los hermanos Cruz Solís.

"Hablar del Cristo de la Luz es hablar de un sentimiento que desborda las fronteras de Dalías y abraza a toda la provincia de Almería. No en vano, esta cita representa la tercera peregrinación más importante de Andalucía y la primera de carácter cristológico: un punto de encuentro que une cada año a miles de almerienses en torno a la fe y la tradición", ha valorado García Alcaina.

Por su parte, el alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha agradecido el apoyo de la Diputación de Almería hacia el municipio y "hacia la devoción del Cristo de la Luz, que trasciende a Dalías y pertenece a toda la provincia". Asimismo, Lirola ha subrayado el "honor y la responsabilidad" que supone para la localidad custodiar la talla y velar por que "esté siempre bien cuidada y a disposición de todos sus devotos".

El cristo, que data de 1938, es obra de Castillo Lastrucci. A lo largo de los años ha sufrido una serie de daños, siendo los más importantes los del incendio de 1993. Desde los 90 se ha sometido a tres intervenciones, en 1994, en 1999 y en 2008, cuando participó esta restauradora junto a los Hermanos Cruz Solís.