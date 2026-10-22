La UNED de Almería reúne a más de 180 asistentes en un simposio internacional sobre derecho administrativo

Una de las sesiones del XXVII Simposio Internacional de Actualización en Derecho Administrativo y VI de Ciencias Jurídicas, celebrado en la UNED de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Almería acoge hasta este viernes, 23 de octubre, el XXVII Simposio Internacional de Actualización en Derecho Administrativo y VI de Ciencias Jurídicas, que reúne a más de 180 asistentes y aborda cuestiones como el acceso al empleo público, la inteligencia artificial (IA) en la Administración y la Justicia y la tutela judicial efectiva.

El encuentro, que se celebra bajo el título 'El Derecho y las premisas del tiempo presente', cuenta con 20 horas lectivas y puede seguirse tanto de forma presencial como en línea, según ha informado la Diputación en una nota.

Durante la jornada de este jueves, el diputado provincial Antonio Jesús Rodríguez, ha dado la bienvenida a los participantes y ha señalado que "estas jornadas permiten que profesionales y estudiantes compartan conocimiento sobre las novedades jurídicas que afectan a la actividad de las administraciones públicas".

Por su parte, la directora del Centro Asociado de la UNED en Almería, María del Carmen Pérez Fuentes, ha dado la bienvenida a los más de 180 participantes, tanto presenciales como en línea.

Asimismo, el director del simposio, Juan Francisco Pérez Gálvez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería (UAL), y el profesor de la UNED en Almería, Demetrio Carmona, han dedicado unas palabras a los participantes en la sesión de este jueves.

El encuentro está dirigido a personal de las administraciones autonómica, local y de Justicia, así como a profesionales y estudiantes, y cuenta con ponentes procedentes de distintas administraciones y universidades.

El programa incluye una ponencia sobre el procedimiento de acceso al empleo público y mesas de debate dedicadas a la Administración local, autonómica y del Estado, con la participación de profesionales de cada ámbito. A estas se suman mesas sobre Fiscalía, Judicatura y Notaría, fuerzas y cuerpos de seguridad, la relación entre universidad y empresa y la experiencia internacional.

Entre los asuntos que se abordan figuran la revelación de secretos por parte de empleados públicos y la utilidad del Derecho en tiempos de cambio, con intervenciones sobre la 'cláusula de progreso' de la sociedad digital, la toma de decisiones automatizadas en Finlandia, el uso de sistemas de IA en la actividad jurisdiccional y el 'trading' algorítmico.

La programación de este viernes incluye tres talleres simultáneos dedicados, respectivamente, a la evaluación del desempeño y la carrera horizontal, las costas y el gemelo digital, y la ciberseguridad en la Administración pública.

Asimismo, están previstas ponencias sobre concesiones demaniales, control preventivo de contratos y urbanismo. El simposio concluirá con la conferencia 'Proceso contencioso y tutela judicial efectiva', a cargo del magistrado del Tribunal Constitucional César Tolosa Tribiño. Para obtener el diploma, se exige una asistencia mínima del 85 por ciento.