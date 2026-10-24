Vélez-Rubio (Almería) vive tres días de historia con las jornadas 'Testigos del tiempo'

La apertura de las jorandas 'Testigos del tiempo' en Vélez-Rubio (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

VÉLEZ-RUBIO (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

El Museo Miguel Guirao de Vélez-Rubio (Almería) ha acogido las jornadas históricas 'Vélez Rubio, testigos del tiempo', donde la vicepresidenta y diputada de Cultura, Almudena Morales, y el alcalde de Vélez-Rubio, Miguel Martínez-Carlón, participaron en la apertura de esta edición y de la exposición 'El catastro del Marqués de la Ensenada'.

Según ha concretado la institución provincial en una nota, la muestra reúne documentos originales del catastro, tanto locales como provinciales, y se puede recorrer con visita guiada. La primera jornada se cerró con el concierto de música antigua de Begoña Olavide en la iglesia del Carmen.

Por su parte, Morales ha destacado que "la historia de Vélez Rubio no está solo en los libros, está en sus calles, en sus plazas y en los documentos que conserva, y estas jornadas permiten que cualquiera, mayor o pequeño, se asome a ella sin sentir que está en una clase".

Por último, Morales ha invitado a vecinos y visitantes a aprovechar lo que queda de fin de semana. "Quedan dos días con una gran programación por delante. Animo a todo el mundo a venir a Vélez Rubio, a pasear, a disfrutar del programa y a descubrir un patrimonio que merece ser visitado durante todo el año".

El primer edil de Vélez-Rubio, Miguel Martínez-Carlón, ha agradecido a todos los que hacen posible la celebración de unas jornadas que, ha señalado, "devuelven a la calle algo que los vecinos llevamos dentro, el orgullo por una historia que ha dejado huella en cada rincón del pueblo".

Así, el alcalde ha explicado que ver la Plaza del Rey convertida en campamento medieval y a familias enteras participando en los talleres es "la mejor manera de que los más pequeños entiendan de dónde venimos y de que los mayores lo recuerden". Martínez-Carlón ha añadido que el programa es también "una ocasión para que quien nos visita conozca Vélez-Rubio con calma, se lleve un buen recuerdo y quiera volver".

En contexto, el sábado el campamento medieval de la Plaza del Rey abre a las 12,00 horas y vuelve a hacerlo a las 17,00, con talleres infantiles a las 12,30 y a las 17,30 horas. A mediodía, el mercado acoge un pasacalles barroco con el grupo La Duda, y a las 20,30 horas el Teatro Óvalo programa teatro familiar de temática histórica con la compañía Arroz con Costra y su espectáculo 'Las preciosas ridículas'. El domingo 25 las jornadas se despiden en el Recinto Ferial. A las 11,30 horas habrá un espectáculo de cetrería con taller infantil y, a las 12,30, el torneo de caballeros pondrá el broche final.