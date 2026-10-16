La VII edición de la Mini Desértica reúne a 750 niños en el Puerto de Almería

Participantes en la VII edición de la Mini Desértica celebrada en el Puerto de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La VII edición de la Mini Desértica ha reunido este viernes a 750 niños y niñas de entre cero y 14 años en el Puerto de Almería, que ha acogido por primera vez esta cita deportiva y solidaria como antesala de la VIII edición de La Desértica, que se celebrará este sábado con 7.600 inscritos.

Los participantes han conocido a Tiny, la nueva mascota de La Legión, antes de realizar un calentamiento al ritmo de la música y participar en carreras con distancias de entre 300 metros y 1,8 kilómetros, en las que los más pequeños han corrido acompañados de sus padres y los mayores lo han hecho solos.

La recaudación de las inscripciones se ha destinado a la labor sociodeportiva del Club Padre Huelín. Además, el recinto ha contado con expositores de empresas de la marca gourmet 'Sabores Almería', según ha informado la Diputación de Almería en una nota.

El general de La Legión, Juan Carlos Moreno, ha expresado la satisfacción de la organización por la celebración de ambas pruebas. "Tras muchos meses de trabajo, ahora recogemos los frutos", ha señalado Moreno, quien ha destacado que muchos de los niños se acercan por primera vez al atletismo y ha expresado su deseo de que "el tiempo acompañe y sea todo un éxito".

Por su parte, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deportes del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, ha subrayado el carácter de "una carrera inclusiva y solidaria" de la Mini Desértica y el impacto deportivo de este tipo de acontecimientos. Asimismo, ha felicitado a los participantes.

La diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud de Almería, María Luisa Cruz, ha señalado que la Mini Desértica es "la prueba que da el pistoletazo de salida a un fin de semana deportivo en la provincia con La Desértica".

El delegado territorial de Cultura y Deportes en Almería, Juan José Alonso, ha manifestado que "desde la Junta nos sentimos muy orgullosos de que un año más La Legión organice La Desértica y la Mini Desértica".

Asimismo, ha resaltado la movilización de personal para ambas pruebas y sus beneficios económicos para la provincia, ya que "cada año vienen más participantes de fuera de la provincia".

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha señalado que "La Mini Desértica es un momento de encuentro de la ciudad de Almería con La Legión, y tenemos que felicitarnos por este espectáculo de promoción del deporte". Además, ha destacado la colaboración de todas las administraciones y una "coordinación interadministrativa impecable".

LA DESÉRTICA RECORRERÁ 15 MUNICIPIOS ESTE SÁBADO

De forma paralela a la Mini Desértica, el Puerto de Almería ha acogido la Feria del Corredor, donde los participantes han podido recoger sus dorsales para una competición que comenzará en la capital y finalizará en el Parque de Los Bajos de Roquetas de Mar.

La competición contará con cuatro modalidades: marcha individual de 71 kilómetros, con un tiempo máximo de 16 horas; bicicleta de montaña (MTB), de 110 kilómetros; E-Bike/Gravel, de 120 kilómetros; y montañismo inclusivo, de 15 kilómetros.

El recorrido principal atravesará los municipios de Almería, Huércal de Almería, Viator, Pechina, Benahadux, Gádor, Santa Fe de Mondújar, Alhama de Almería, Terque, Alicún, Huécija, Enix, Felix, Vícar y Roquetas de Mar, además de discurrir por la Base Militar 'Álvarez de Sotomayor' y la Sierra de Gádor.

Las salidas serán escalonadas desde la avenida Federico García Lorca de Almería. Los participantes en MTB y E-Bike/Gravel comenzarán a las 8,00 horas junto al Mirador de la Rambla, mientras que los marchadores partirán a las 9,00 horas y los inscritos en montañismo inclusivo lo harán a las 10,00 horas.