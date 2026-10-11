La Virgen de las Angustias de Vera recibe el Escudo de Oro de la Provincia de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

VERA (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

El municipio almeriense de Vera ha acogido este pasado sábado, 10 de octubre, la misa de coronación de la Virgen de las Angustias, con la que se ha conmemorado el centenario de la coronación canónica de la alcaldesa perpetua y patrona de dicha localidad, con la incorporación del escudo del municipio en la nueva corona de la Virgen y la entrega del Escudo de Oro de la Provincia de la Diputación de Almería a la devoción a esta imagen personificado en su Hermandad.

Según ha explicado la Diputación en una nota, el acto comenzaba con una pequeña procesión desde el interior de la parroquia hasta el altar de la Plaza Mayor de la Santísima Virgen de las Angustias en la que participaban el alcalde de Vera, Alfonso García; el presidente de Diputación, José Antonio García Alcaina; la corporación municipal, la hermandad, otras autoridades y vecinos. Durante la misa de coronación oficiada por el obispo, Antonio Gómez, el alcalde colocaba el escudo del municipio en la nueva corona de la Virgen.

Al finalizar la misa se procedió a la entrega del Escudo de Oro de la Provincia a cargo del presidente de la institución, José Antonio García Alcaina, que estuvo acompañado por el alcalde, Alfonso García, y por el hermano mayor de la Hermandad, Antonio Martínez.

Tras la entrega del Escudo de Oro de la Provincia se inició la procesión extraordinaria en honor a la Virgen de las Angustias que estuvo arropada por miles de vecinos en su recorrido por las calles.

El presidente de la Diputación ha subrayado que "el Escudo de Oro de la Provincia es el reconocimiento más prestigioso que entrega la Diputación de Almería, y se otorga a aquellas personas y entidades que han trabajado con plena dedicación en mejorar la vida de todos los almerienses. Y hoy este escudo reconoce aquello que no se ve, pero se siente en lo más profundo del alma: la fe y el amor de un pueblo unido y hermanado en torno al eterno abrazo de nuestra Madre, la Virgen de Las Angustias de Vera", ha remarcado.

Asimismo, García Alcaina ha añadido que "esta devoción se ha aprendido de padres a hijos, de abuelos a nietos, por eso este reconocimiento también lo es a nuestras raíces y a todos los hombres y mujeres que han mantenido viva esta devoción que ha hecho de su patrona el símbolo supremo de la identidad veratense".

"Por todo ello, y como determina el Reglamento de Honores y Distinciones de la institución, concedemos el Escudo de Oro de la Provincia a la devoción de la Virgen de Las Angustias de Vera personificada en su Hermandad y como testimonio de gratitud de toda Almería", ha justificado el presidente de la institución provincial.

Por su parte, el alcalde ha subrayado que la jornada de este sábado era "especialmente significativa para Vera, de esas que pasan a formar parte de la memoria colectiva de nuestra ciudad y de su manera de entender sus propias raíces".

"Recibir el Escudo de la Provincia de Almería para nuestra Patrona supone un reconocimiento que nos emociona y que agradecemos sinceramente, porque simboliza la importancia que la Virgen de las Angustias tiene no solo para los veratenses, sino también dentro de la historia y el sentimiento de nuestra provincia", añadía el alcalde antes de apostillar que "es también una forma de reconocer una devoción transmitida de generación en generación, profundamente unida a nuestra identidad, a nuestras tradiciones y a la historia de Vera".

Finalmente, el hermano mayor de las Angustias, Antonio Martínez, ha manifestado el agradecimiento de la Hermandad por "engrandecer este acontecimiento con unos honores que trascienden lo institucional y llegan al corazón de todos los devotos".