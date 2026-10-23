El XIV Triatlón Cabo de Gata-Níjar (Almería) se disputa el próximo domingo en Agua Amarga

Presentación del XIV Triatlón Cabo de Gata-Níjar (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El núcleo nijareño de Agua Amarga acoge este domingo, 25 de octubre, la decimocuarta edición del Triatlón Cabo de Gata-Níjar, una prueba que estrena localidad y recorrido y que, como novedad, se disputa en la modalidad TRI77.

La prueba prevé dos vueltas a nado en un circuito situado en la playa de Agua Amarga y un recorrido técnico de ciclismo de 28,81 kilómetros, al que se dan dos vueltas, hasta completar 58 kilómetros. La carrera a pie contempa un trazado final de 14,13 kilómetros, con un desnivel positivo de 219 metros.

Según ha indicado la organización en una nota, se espera la participación de unos 300 triatletas, con presencia de deportistas de otros países como Francia, Reino Unido, Bélgica y Países Bajos.

La organización ha previsto medidas más de 50 contenedores para residuos, bidones reutilizables en los avituallamientos, gorros de silicona reutilizables, proveedores de proximidad y consulta de clasificaciones a través de una aplicación para evitar el uso de papel.

La diputada provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, ha explicado que se trata de "una nueva edición del triatlón Cabo de Gata-Níjar en la que participarán triatletas de todos los puntos del territorio nacional".

Así, ha invitado a los aficionados a que "disfruten de un nuevo enclave donde se desarrollará esta prueba". Por su parte, la concejal del Ayuntamiento de Níjar María del Mar Calatrava ha animado a acudir este domingo a Agua Amarga, "un enclave idílico dentro del Parque Natural Cabo de Gata".

El presidente del club organizador, Emilio Martínez, ha señalado que el club "estrena localidad" y que Agua Amarga acoge la prueba "con mucha ilusión".

Ha recordado que el parque natural apoya el triatlón desde sus comienzos y ha explicado que la carrera a pie recorrerá la primera parte del trazado de la Ultramaratón Costa de Almería, con paso por Cala del Plomo y Cala y Medio, "una de las partes más bonitas del Parque Natural".

Para el desarrollo de la prueba se desplegará un dispositivo de seguridad coordinado con Protección Civil de Níjar, la Policía Local, la Guardia Civil y personal sanitario, con UVI móvil, ambulancias de traslado y embarcaciones y kayaks de rescate en el mar.