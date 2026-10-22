Alcalá del Río (Sevilla) acoge un certamen de cortos para promover la inclusión social y la igualdad

Presentación de un certamen de cortos que tendrá lugar en Alcalá del Río (Sevilla) - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad sevillana de Alcalá del Río (Sevilla) será sede del Certamen de Cortometrajes Inclusivo 'ILIPA, Cortos a Conciencia', que se celebra con el objetivo de promover la creación audiovisual comprometida con la inclusión, la igualdad, la diversidad, la sostenibilidad, los derechos humanos, la cultura, la convivencia y el compromiso social.

Según ha informado la institución provincial en un comunicado, la convocatoria está dirigida a cortometrajes originales producidos con posterioridad al 1 de enero de 2026.

El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 20 de noviembre. Las inscripciones podrán realizarse mediante el formulario web oficial o a través de la plataforma Festhome.

Entre todas las obras recibidas, la Organización podrá seleccionar un máximo de 50 cortometrajes. Los proyectos admitidos se publicarán en el canal oficial de YouTube del certamen y, antes de la gala, se dará a conocer en redes sociales la relación de finalistas de las diferentes categorías.

La Organización también contempla la posibilidad de realizar una proyección abierta al público durante los días previos a la clausura.

La gala de clausura y entrega de premios tendrá lugar el 12 de diciembre, a las 12,30 horas, en el Teatro de la Casa de la Cultura de Alcalá del Río.

Durante el acto se darán a conocer las obras ganadoras de las distintas categorías. Para recibir cualquiera de los premios será necesaria la asistencia de, al menos, una persona representante de cada obra finalista.

El certamen contempla cinco premios generales, destinados a reconocer diferentes aspectos de la creación cinematográfica: Mejor Cortometraje, Mejor Dirección; Mejor Guion; Mejor Actuación y Mejor Sonido.

Las obras serán valoradas por un jurado compuesto por profesionales del sector audiovisual y cinematográfico, cuya identidad se dará a conocer a través de las redes sociales oficiales del certamen.

Cada premio especial estará dotado con 200 euros para la obra ganadora y otros 200 euros destinados a una ONG o asociación benéfica sin ánimo de lucro con sede social en la provincia de Sevilla, elegida por la persona premiada.

Si alguno de estos galardones quedara desierto, su cuantía se destinaría íntegramente a una entidad relacionada con la temática correspondiente.

Con esta fórmula, el certamen busca "que el reconocimiento cinematográfico tenga también una repercusión social directa, vinculando cada premio especial con el apoyo económico a organizaciones solidarias".