Arranca el plazo para que los ayuntamientos de Sevilla soliciten subvenciones para la contratación artística

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SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cultura y Ciudadanía, ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para una línea de subvenciones destinada a facilitar la contratación de espectáculos y actividades artísticas por parte de los ayuntamientos de la provincia.

Esta convocatoria tiene como finalidad favorecer el acceso de la ciudadanía a una programación cultural de calidad, con independencia del municipio en el que resida, y facilitar que las entidades locales dispongan de recursos para desarrollar su oferta cultural, según ha detallado la institución provincial en un comunicado.

La línea de ayudas, dotada con seis millones de euros, está dirigida a los municipios y entidades locales autónomas de la provincia de Sevilla, con excepción de la capital. En total, pueden acogerse a la convocatoria 107 entidades locales, de acuerdo con la relación incluida en las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia.

La distribución de los fondos combina una cuantía fija de 33.644,86 euros por entidad beneficiaria, que representa el 60 por ciento del presupuesto total de la convocatoria, con una cuantía variable, correspondiente al 40 por ciento restante, que se determina en función de la población de cada municipio o entidad local autónoma. Las bases establecen el importe máximo que puede solicitar cada entidad.

Las subvenciones están destinadas a financiar la contratación de actividades y espectáculos de distintas disciplinas culturales, entre ellas las artes escénicas, la música, las artes visuales, el audiovisual y las actividades literarias, conforme a las condiciones recogidas en la convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes comenzó el 22 de octubre de 2026, tras la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP, y permanecerá abierto durante 15 días hábiles, hasta el 12 de noviembre, de acuerdo con el calendario de tramitación previsto.

Para optar a estas ayudas, los ayuntamientos y entidades locales autónomas deberán presentar una solicitud acompañada del proyecto de actividades culturales que pretenden desarrollar, de acuerdo con los modelos establecidos en las bases de la convocatoria.