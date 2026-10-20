Arrancan las obras de 84 nuevas VPO de alquiler en Alcalá (Sevilla) con la colaboración de Diputación y el Ayuntamiento

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández (d), realiza una visita técnica a las obras de construcción de 84 viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler. - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha realizado este martes una visita técnica a las obras de construcción de 84 viviendas protegidas en alquiler asequible en Cornisa del Zacatín, en Alcalá de Guadaíra.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, la promoción, impulsada por el Ayuntamiento a través de la empresa municipal VIVE Alcalá, contará con una aportación provincial de cerca de ocho millones de euros a través de la línea de vivienda del Programa Sevilla 2030.

En este contexto, Fernández ha acudido acompañado por la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, y por los responsables técnicos de la actuación, Javier Fernández ha conocido el estado de ejecución de los trabajos, las soluciones constructivas previstas para una construcción eficiente y más rápida y la planificación de las siguientes fases de la obra.

De esta manera, la promoción contempla 84 viviendas públicas de dos dormitorios, con garaje y trastero, destinadas al alquiler por 350 euros mensuales, dentro de la renta máxima establecida por la Diputación para las viviendas en alquiler financiadas mediante su línea de subvenciones.

Durante la visita, Javier Fernández ha señalado que el acceso a la vivienda constituye "uno de los principales retos sociales y que las administraciones públicas deben dar respuesta desde sus respectivas competencias". "La política tiene que ser útil a la gente y hoy una de las mayores utilidades que podemos darle es trabajar para facilitar el acceso a la vivienda", ha afirmado.

Asimismo, ha indicado que la Diputación comenzó a trabajar en esta materia desde el inicio del mandato, en 2023, con medidas destinadas a que los ayuntamientos pudieran incorporar la promoción de vivienda pública a sus agendas municipales. En este sentido, ha destacado que las actuaciones empiezan a pasar de la planificación a la ejecución.

"Hoy, en Alcalá de Guadaíra, vemos cómo ese trabajo se traduce en una obra concreta. Primero son los proyectos y los recursos; después, las viviendas, que acabarán convirtiéndose en hogares para las personas que las necesitan", ha abundado.

Además, ha subrayado la cooperación con los ayuntamientos para desarrollar este tipo de promociones, ya que la vivienda "no es un lujo, es un derecho, y las instituciones tenemos la responsabilidad de poner los medios a nuestro alcance para facilitar que los municipios puedan construir vivienda pública a precios asequibles".

Por su parte, la alcaldesa ha destacado que se trata de la primera promoción que ejecuta la empresa pública municipal de vivienda para dar respuesta a una "necesidad importantísima e inminente de vivienda" que tienen los vecinos de Alcalá. "En ese camino hemos contado con la colaboración de administraciones públicas involucradas y sensibles a esta realidad social".

A su vez, ha reconocido la aportación del 50 por ciento de la financiación por parte del órgano provincia y ha reconocido la innovación que supone la construcción industrializada, "un salto tecnológico y de calidad, que reduce los plazos de ejecución".

TOPE A LOS PRECIOS DE ALQUILER Y VENTA

La promoción de Alcalá de Guadaíra forma parte del Programa Sevilla 2030, mediante el que la Diputación ha articulado una línea de subvenciones directas para facilitar la construcción de vivienda pública protegida en los municipios de la provincia, tanto en venta como en alquiler asequible y alquiler con opción a compra.

En su primera edición, el programa ha movilizado alrededor de 70 millones de euros en 31 municipios, a través de 37 proyectos que suman 1.182 viviendas: 657 destinadas a la venta, 388 al alquiler y 137 al alquiler con opción a compra, para las que las condiciones de las ayudas han fijado un precio máximo de 115.000 euros para las viviendas en venta y una renta máxima de 350 euros mensuales para las destinadas al alquiler.

En esta última modalidad, la Diputación financiará la mitad del proyecto, como sucede con la promoción de Alcalá de Guadaíra. La continuidad de esta política se recoge también en el proyecto de Presupuestos de la Diputación para 2027, que contempla 27,45 millones de euros en subvenciones para la construcción de vivienda a precio asequible, incluyendo tanto los fondos correspondientes a la tercera anualidad de los proyectos en marcha como la financiación inicial prevista para una nueva convocatoria.

A la línea de subvenciones municipales se sumarán los anticipos a coste cero del Área de Hacienda a los ayuntamientos para la promoción de VPO en venta; y las promociones que impulsa directamente Sevilla Activa, la sociedad de la Diputación. Entre ellas se encuentran las 50 viviendas protegidas de Los Chapatales, en Los Palacios y Villafranca, y el proyecto de 31 viviendas protegidas en Morón de la Frontera, sobre suelo municipal.

También avanza la tramitación de la promoción del barrio de Quarto, en Sevilla capital, tras confirmarse su compatibilidad ambiental, con la previsión de iniciar las obras en 2027.

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA Y SOSTENIBLE

Uno de los aspectos destacados de la promoción de Alcalá de Guadaíra es la incorporación de sistemas de construcción industrializada. Este procedimiento permite fabricar determinados elementos constructivos en instalaciones industriales mientras avanzan otros trabajos en la parcela, con una planificación coordinada de la producción, el transporte y el montaje.

Durante la visita se han abordado las características arquitectónicas de las viviendas, los controles de calidad previstos y las soluciones técnicas destinadas a favorecer la eficiencia energética, el aislamiento y el confort de los futuros residentes.

El proyecto cuenta con una inversión total de 15,32 millones de euros y dispone también de 3,79 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La actuación se integra en el programa municipal de Alcalá de Guadaíra para desarrollar 191 viviendas públicas asequibles.

Las 84 viviendas de Cornisa del Zacatín constituyen una promoción concreta dentro de la respuesta municipal al acceso a la vivienda, con financiación provincial y participación de otras administraciones públicas.