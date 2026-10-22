La Casa de Cultura de Alcalá del Río (Sevilla) acoge una exposición con 12 artistas contemporáneos

Presentación de la Exposición ‘Punto de Partida. Arte Contemporáneo y nuevas miradas en Alcalá del Río’. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

Doce artistas contemporáneos, nacionales e internacionales, entre los que se encuentran Paulus Geeve, Richard Boada, Fernando Asían, Pharuslux, Jesús Alcolea, Jorge Gonçalves, Marie Andrée Gonçalves Maldonado, Agustina Palacios, Emmanuel Luna, Saúl Galavís, Joaquín Valdeón y Napoleón Graziani, expondrán en la Casa de la Cultura de Alcalá del Río (Sevilla), entre el 26 de octubre y el 20 de noviembre, treinta de sus obras, para acercar al público la diversidad de lenguajes y tendencias del arte contemporáneo.

Según ha detallado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, la muestra, organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá del Río y Arjé Galería, con la colaboración de la administración provincial, se titulará 'Punto de Partida. Arte contemporáneo y nuevas miradas en Alcalá del Río', y ha sido presentada en la sede de la Casa de la Provincia por el concejal municipal de Cultura, Francisco José Romero, acompañado por el técnico de Cultura, Julio Velasco; la comisaria, Marjorie Carrero, y Nina Rivas, violonchelista que junto a Ángel Justo Estebaranz ofrecerá un concierto en la inauguración.

En este contexto, la comisaria, Marjorie Carrero ha propuesto la exposición como un recorrido por distintas disciplinas y sensibilidades creativas, desde la pintura y la acuarela hasta la escultura y las técnicas mixtas, invitando al visitante a descubrir nuevas formas de interpretar la realidad a través del arte.

Para ello, cada artista ha traido consigo su propia técnica, su poética y su forma particular de hacer arte: la geometría con precisión de orfebre, la figuración, el símbolo, el tratamiento de la luz, el gesto material, de manera que cada proyecto parte de un punto distinto e invita a una mirada propia.

En este sentido, el hilo conductor de esta exposición no ha sido un tema común, sino la diversidad y la singularidad de cada proceso creativo.

CATÁLOGO EDITADO CON LA COLABORACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Para los responsables municipales y de Arjé Galería, Alcalá del Río, la antigua Ilipa Magna, ha vuelto a ser "cruce de caminos". "Artistas de Europa y América se dan cita aquí, en la intimidad de este pueblo sevillano, para mostrar algo que rara vez se ve junto en un mismo lugar", han añadido.

Asimismo, han destacado que este evento cultural "convierte a Alcalá del Río en un punto de encuentro, donde trayectorias de dos continentes se encuentran y proyectan algo nuevo". "Es un evento para coleccionistas, amantes del arte y público general de Sevilla, Andalucía y el resto de España e invitamos a visitarla", han abundado.

La muestra ha sido complementada por un catálogo, que ha sido editado con la colaboración de la Diputación de Sevilla.