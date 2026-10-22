El Cipaem de la Diputación de Sevilla recala con teatro, danza y circo en Arahal, La Rinconada, Alcalá y Tomares

Espectáculo 'Xpectro' de la compañía Zen del Sur - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Circuito Provincial de las Artes Escénicas y Musicales (Cipaem), promovido por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, continuará su programación este viernes 23 de octubre con cuatro representaciones en Alcalá de Guadaíra, Arahal, La Rinconada y Tomares con espectáculos de teatro, danza y circo que protagonizarán esta nueva jornada del Circuito, que reúne propuestas escénicas de diferentes formatos y lenguajes artísticos.

Según ha detallado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, el Cipaem es un programa de cooperación cultural que la Diputación de Sevilla desarrolla junto a los ayuntamientos participantes para organizar una programación de artes escénicas y musicales en distintos municipios de la provincia, de modo que actualmente forman parte de él nueve localidades: Alcalá de Guadaíra, Arahal, Dos Hermanas, Lebrija, Mairena del Aljarafe, La Rinconada, Mairena del Alcor, Tomares y Utrera.

En este contexto, el programae se desarrolla mediante un sistema de cofinanciación entre la institución provincial y las entidades locales adheridas y permite articular un calendario compartido de representaciones en los espacios escénicos municipales.

De esta manera, Alcalá de Guadaíra acogerá el viernes 23 de octubre, a las 20,30 horas en el Teatro Gutiérrez de Alba, el espectáculo 'Xpectro', de la compañía Zen del Sur, una propuesta multidisciplinar que combinará circo, danza contemporánea y música en directo para abordar el autismo y otras neurodivergencias desde una perspectiva creativa y pedagógica.

En ella, el público podrá adentrarse en un universo de emociones y experiencias relacionadas con la diversidad, explorando nuevas posibilidades de expresión corporal alejadas de los patrones convencionales del movimiento, de modo que a través de la acrobacia, la danza y la música, 'Xpectro' planteará una reflexión sobre las distintas formas de percibir, sentir y relacionarse con el entorno.

Zen del Sur es un proyecto artístico surgido de la unión de Carlos López y Antonio Vargas, profesionales procedentes del ámbito circense y de la danza, que desarrollan un lenguaje escénico propio basado en la integración del movimiento acrobático, la danza contemporánea y la interpretación musical.

EL UNIVERSO DE BACH LLEGA A ARAHAL

Arahal recibirá también este viernes, a las 20,30 horas en el Teatro Municipal de Arahal, 'Va de Bach', de la compañía Aracaladanza, una propuesta de danza contemporánea que toma como punto de partida la música y el universo creativo de Johann Sebastian Bach, bajo idea y dirección de Enrique Cabrera, el espectáculo no pretende trasladar literalmente las composiciones del músico alemán al lenguaje coreográfico, sino explorar las posibilidades expresivas que su obra inspira.

El elenco estará integrado por Carolina Arija, Jonatan de Luis, Jimena Trueba, Aleix Rodríguez y Lydia Martínez, junto a Carla Maró, en una representación que combinará movimiento, música y recursos teatrales para construir un universo escénico inspirado en la obra de Bach.

De la misma manera, La Rinconada acogerá el viernes 23 de octubre, a las 20,30 horas en el Centro Cultural de la Villa, la representación de 'Contra Ana', de la compañía La Contraria, una obra de autoficción que aborda la anorexia y los trastornos de la conducta alimentaria desde la experiencia personal de su autora, Alma García.

La propuesta reconstruirá especialmente el periodo de un año que la autora pasó ingresada en una clínica de Barcelona, utilizando el lenguaje teatral para reflexionar sobre la identidad, la percepción del propio cuerpo y la influencia del entorno social en el desarrollo y mantenimiento de estos trastornos.

Con dirección de Paco Montes e interpretación de Carmen Climent, 'Contra Ana' planteará una mirada personal sobre una realidad compleja, explorando las preguntas, contradicciones y circunstancias que acompañan a quienes atraviesan un trastorno de la conducta alimentaria, mientras la escenografía contará con Fer Muratoni, Alma García, León Molina, Cristian Olarte, Jone Laspiur y Beatriz Justamante, mientras que el apartado musical está a cargo de Cristian Olarte y Javier Porras.

'ZAMBRA DE LA BUENA SALVAJE', DANZA SOBRE LA IDENTIDAD Y LA LIBERTAD

Tomares será escenario el viernes 23 de octubre, a las 20,30 horas en el Auditorio Municipal Rafael de León, de 'Zambra de la buena salvaje', un espectáculo de danza de Isabel Vázquez, con dirección de Alberto Velasco, dramaturgia de Ruth Rubio y producción de Elena Carrascal.

La obra presentará a una mujer que aspira a convertirse en la más salvaje de todas, la más descalza y la más libre, mientras su cuerpo se debate entre su propia identidad y las expectativas que los demás proyectan sobre ella.

A partir de esta premisa, la propuesta abordará cuestiones relacionadas con la libertad individual, las imposiciones sociales y la recuperación del espacio propio a través de un lenguaje corporal expresivo y una dramaturgia centrada en la experiencia femenina, Zambra de la buena salvaje se construye como un ejercicio escénico de búsqueda personal, en el que la danza se convierte en vehículo para explorar las contradicciones entre lo que somos y lo que se espera de nosotros.