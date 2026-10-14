Cirktober lleva el clown, los malabares, la acrobacia y el humor gestual a trece municipios de la provincia de Sevilla

DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El circo contemporáneo volverá a tomar plazas y espacios culturales de la provincia de Sevilla del 15 al 18 de octubre con 14 funciones enmarcadas en la presente edición de Cirktober, que reunirá propuestas de clown, malabares, danza acrobática y humor gestual en los municipios sevillanos de Cantillana, San Nicolás del Puerto, Alcalá del Río, Castilleja del Campo, Pilas, Carrión de los Céspedes, Lora del Río, Guadalcanal, Palomares del Río, Aznalcázar, Valencina de la Concepción, Villamanrique de la Condesa y Villanueva del Ariscal.

Según ha detallado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, la programación de estos cuatro días reunirá a Eva Escudier, Federico Menini, La Belle École y La Churry, que llevarán a los citados municipios espectáculos en los que convivirán la exploración del movimiento, la manipulación de objetos, la comicidad y la reflexión sobre cuestiones cotidianas.

De esta manera, la iniciativa cultural de la Diputación celebrará este año su tercera edición con una programación que llegará a 40 localidades sevillanas de la mano de 13 compañías nacionales e internacionales.

Desde una mirada a la memoria de las mujeres hasta una aproximación circense a los orígenes de la arquitectura, las propuestas invitan a públicos de todas las edades a descubrir la diversidad de lenguajes del circo actual.

Asimismo, la programación arrancará este jueves 15 de octubre en la Plaza Marcelino Camacho de Cantillana, donde Eva Escudier presentará 'Sentadita me quedé', a las 19,00 horas. Una obra en la que a través del circo contemporáneo y la danza acrobática, la coreógrafa gaditana construirá un viaje personal y colectivo en torno a la búsqueda de la identidad y del espacio propio.

El viernes 16, el artista argentino Federico Menini llevará 'Llar' al Patio del Colegio Público San Diego de San Nicolás del Puerto, a las 13,00 horas. Una obra inspirada en la necesidad humana de construir un refugio y crear un hogar, el espectáculo establece un diálogo entre arquitectura y circo a partir de la madera y que mediante malabares, ensamblajes y estructuras en equilibrio, transformará objetos cotidianos y explora las posibilidades de la materia en una construcción escénica que transita entre el orden, el caos y la búsqueda de la estabilidad.

Ese mismo día, La Belle École presentará 'Caricatos' en el Centro Cultural María Moliné de Castilleja del Campo, a las 20,00 horas, que propondrá un "duelo improvisado" entre dos personajes que se comunican a través de la gestualidad, la pantomima y la manipulación de objetos. Con el legado de los grandes payasos y del cine mudo como punto de partida, la compañía combina slapstick, efectos visuales y situaciones absurdas en una propuesta que conecta la tradición del clown con nuevas expresiones circenses.

Igualmente, la jornada del viernes se completará con una segunda función de 'Sentadita me quedé', de Eva Escudier, en la Plaza de Belén de Pilas, también a las 20,00 horas.

CLOWN PARA CELEBRAR EL PRESENTE

El sábado 17 de octubre será el turno de La Churry, que llegará con 'Wooooow' a la Plaza de la Constitución de Carrión de los Céspedes, a las 12,30 horas, donde la artista barcelonesa dará vida a una payasa enérgica, convencida de que cada día es una oportunidad para empezar de nuevo, asumir riesgos y disfrutar de la vida mediante el humor, la provocación y la actitud del rock and roll como motores, el espectáculo busca sacudir al público, cambiarle el ánimo e invitarlo a afrontar el presente con entusiasmo.

A la misma hora, Federico Menini representará 'Llar' en la Plaza de España de Lora del Río, mientras que La Belle École llevará 'Caricatos' al Teatro Municipal Carlos Álvarez Nóvoa de Palomares del Río, a las 20,00 horas.

El domingo 18, La Churry volverá a encontrarse con el público en la Caseta del Recinto Ferial de Aznalcázar, a las 12,00 horas, con una nueva función de 'Wooooow'.

Por la tarde, Federico Menini presentará 'Llar' en la Carpa Municipal de Valencina de la Concepción, a las 18,00 horas, y La Belle École cerrará la programación de estos cuatro días con 'Caricatos' en la Plaza del Santísimo Sacramento de Villanueva del Ariscal, a las 18,30 horas.

La programación de Cirktober se completará con los talleres de circo de La Tregua Cultura, con una especial orientación hacia la población escolar, que esta semana se celebrarán en el Parque del Hermanamiento de Alcalá del Río --viernes 16 a las 17,30 horas--, en la Plaza de España de San Nicolás del Puerto --sábado 17 a las 11,00 horas-- y en el Paseo del Palacio de Guadalcanal --sábado 17 a las 17,30 horas--.

Estas actividades acercan a niños y niñas a las técnicas y los lenguajes circenses desde una perspectiva práctica y pedagógica, fomentando la experimentación, la participación y el contacto directo con las artes escénicas.

EL CIRCO COMO HERRAMIENTA DE COHESIÓN TERRITORIAL

Cirktober combinará espectáculos y talleres dirigidos a públicos de todas las edades, con especial atención a los municipios que cuentan con menos infraestructuras culturales para acercar las artes escénicas al conjunto del territorio y facilitar el acceso de la ciudadanía a la cultura, entendida como un derecho y como una herramienta para favorecer la cohesión territorial.

En contexto, hasta el próximo 25 de octubre, Cirktober continuará extendiendo su programación por 40 localidades de la provincia de Sevilla, desde Alcalá del Río, Arahal o Aznalcázar hasta Villamanrique de la Condesa y Villanueva del Ariscal.

El festival reúne en esta tercera edición las propuestas de Siroco Cía., El Hombre Globo, Lolo Fernández & Cía., Edu Manazas, Lapso Producciones, Truca Circus, Eva Escudier, La Belle École, Federico Menini, La Churry, Nacho Flores, Zirkozaurre y La Tregua Cultura, configurando un recorrido por diferentes lenguajes y formas de entender las artes circenses contemporáneas.

La distribución de la programación responde, además, a criterios de sostenibilidad vinculados a la Agenda 2030. Para ello, las funciones de cada compañía se concentran en municipios próximos geográficamente y en jornadas consecutivas, una planificación que permite racionalizar los desplazamientos, optimizar recursos y reducir el impacto derivado del transporte y el alojamiento.

Así, la propia organización de Cirktober contribuye a un modelo cultural más sostenible, que busca hacer llegar el circo a municipios con menor infraestructura cultural sin generar desplazamientos innecesarios para las compañías.

El festival incorpora también una clara apuesta por la accesibilidad de la programación, con una mayoría de propuestas de carácter gratuito y precios reducidos en las funciones que se desarrollan en sala, facilitando que públicos de toda la provincia puedan disfrutar de una programación circense de calidad con independencia de su lugar de residencia.