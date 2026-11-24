Presentación de la Copa del Rey de Globos Estáticos. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XXVI Copa de S.M. el Rey de Aerostación, que se celebrará del 4 al 6 de diciembre, tendrá como escenario, por primera vez de forma íntegra, la provincia de Sevilla, con actividades previstas en los municipios de Carrión de los Céspedes, Palomares del Río y Cañada Rosal.

Según ha detalladola Diputación en una nota de prensa, el campeonato, incluido en el calendario oficial de la Real Federación Aeronáutica Española (RFAE), cuenta con el apoyo de la Diputación, a través de Prodetur, en colaboración con el Club Deportivo Globotur y reunirá una decena de globos aerostáticos tripulados, que protagonizarán un espectáculo aéreo singular sobre distintos paisajes de la provincia.

En este sentido, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha destacado la importancia de que una competición nacional de estas características tenga como escenario los municipios sevillanos, así como ha señalado que el respaldo de la Diputación a iniciativas como esta responde al objetivo de impulsar "un turismo que llegue a todos los rincones de la provincia, que genere oportunidades en nuestros municipios y que contribuya a dar a conocer todo lo que tenemos".

Asimismo, ha animado a quienes se acerquen a disfrutar de la competición a aprovechar su visita para descubrir los municipios que acogen las actividades y sus alrededores. "La experiencia no tiene por qué terminar cuando los globos aterricen. Nuestros municipios y sus alrededores ofrecen muchas razones para quedarse un poco más", ha afirmado, haciendo referencia a la riqueza de la oferta turística sevillana, que combina naturaleza, patrimonio, gastronomía, tradiciones.

Junto al vicepresidente de Prodetur, han participado en el acto de presentación el presidente de la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos (Feada), Antonio García Martínez; el representante del Club Deportivo Globotur, Javier Benítez Lázaro; y el alcalde de Palomares del Río, Manuel Benjumea Gutiérrez.

Del mismo modo, , han asistido el comandante naval de Sevilla, capitán de navío Juan Pablo Díaz-Pache Mackinlay; y el comandante de la Flotilla de Aeronaves (Floan) de la Armada Española, capitán de navío Javier Díez de Rivera Oriol.

UNA PERSPECTIVA DIFERENTE DE LA PROVINCIA

La celebración de la Copa permitirá mostrar la diversidad paisajística de Sevilla desde una perspectiva poco habitual, a través de imágenes de sus campos, olivares y municipios tomadas desde el aire, contribuyendo así a la promoción de sus recursos turísticos, naturales y culturales.

Además de su dimensión deportiva, la XXVI Copa de S.M. el Rey de Aerostación constituye una oportunidad para dar visibilidad a la provincia de Sevilla como destino de experiencias, al tiempo que puede contribuir a dinamizar la actividad económica vinculada al alojamiento, la restauración, el comercio y los servicios turísticos de los municipios participantes.

Durante tres jornadas, el programa combinará las pruebas deportivas con actividades de seguimiento público y acciones de comunicación y promoción del destino.