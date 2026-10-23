La crisis de la vivienda o la "amenaza" al mundo rural centran las ponencias de la PAES en Sevilla

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SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La situación "crítica" a la que se enfrenta la sociedad andaluza para acceder a una vivienda, las "serias amenazas" que enfrentan las áreas rurales o la ordenación del territorio rural desde la cohesión social, así como el presente y futuro de la economía andaluza, centrarán las ponencias impartidas por la Plataforma Andaluza de Economía Social (PAES) impartirá en la Casa de la Provincia.

Ello, para dar a conocer las conclusiones de nuevas líneas de investigación en torno a la economía social a través de las ponencias de distintos grupos de investigación y de trabajo, según ha referido la Diputación de Sevilla.

Además, se presentarán el Proyecto de Investigación de Mercados Sociales (y Solidarios), una alternativa económica centrada en la sostenibilidad, que lideran el profesor José Vallés Ferrer y la investigadora Cristina Domínguez-Fraga Fernández, y el Congreso Andaluz de Mercados Sociales (y Solidarios), organizado por PAES en colaboración con Cáritas Andalucía.

Este Workshop organizado por PAES en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla tendrá lugar el próximo martes a partir de las 18,30 horas.

Un encuentro que contará con la vicepresidenta de la Diputación y alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos, como anfitriona y con la coordinación del profesor y presidente de PAES, José Vallés Ferrer.