Diputación de Sevilla abre el plazo para que los ayuntamientos soliciten ayudas para mejora de caminos rurales

El diputado provincial Gonzalo Domínguez, en foto de archivo - FRANCISCO J.OLMO

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha abierto el plazo de solicitud de una nueva convocatoria de ayudas, dotada con cinco millones de euros, para financiar actuaciones de mejora, conservación y mantenimiento de los caminos rurales de titularidad municipal. Se trata de una línea gestionada por el Área de Servicios Públicos Supramunicipales, que dirige el diputado Gonzalo Domínguez, destinada a municipios y entidades locales autónomas de la provincia con una población de hasta 20.000 habitantes.

Las subvenciones cuentan con financiación íntegra de la Diputación y contemplan un importe máximo de 54.945 euros por entidad beneficiaria. El reparto será lineal, con independencia de la población de cada municipio o de los kilómetros de caminos rurales públicos de los que disponga, con el objetivo de que las ayudas lleguen por igual a las entidades locales que cumplan los requisitos establecidos, informa en una nota de prensa.

El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), que ha tenido lugar este viernes, 23 de octubre, por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Las actuaciones subvencionadas podrán ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2028. La ayuda se abonará en un único pago anticipado del 100 % del importe concedido, una vez aprobada la concesión.

La Diputación da continuidad a la línea de ayudas puesta en marcha en 2025 para mejorar los caminos rurales de titularidad pública, con una nueva convocatoria que responde a la necesidad de seguir invirtiendo en estas infraestructuras. A ello se suman los desperfectos ocasionados por las precipitaciones intensas y persistentes del último año.

Los caminos rurales constituyen una infraestructura esencial para la actividad agraria y ganadera, las comunicaciones en el medio rural y el desarrollo económico de los municipios. Por ello, esta nueva convocatoria contempla tanto la mejora y conservación de estas vías como su mantenimiento preventivo ante posibles nuevos episodios meteorológicos adversos.

Las bases reguladoras de estas ayudas para mejora, conservación y mantenimiento de caminos rurales se publicaron en el BOP el pasado 21 de octubre, donde se pueden consultar.