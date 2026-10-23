La Diputación de Sevilla inaugura la XX Feria Provincial de Empresarias Fepme 2026

Foto de familia Fepme 2026. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria Provincial de Mujeres Empresarias de Sevilla, Fepme 2026, ha abierto sus puertas este viernes con una agenda repleta de actividades comerciales y de ocio para todos los públicos durante el fin de semana, con presentaciones, degustaciones y venta directa.

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha destacado en una nota el papel de Fepme, que se mantiene como la cita más importante del empresariado femenino de la provincia de Sevilla, como "escaparate para la promoción y reconocimiento de las mujeres empresarias de la provincia".

Un reconocimiento que, con motivo de su XX aniversario, la Diputación ha dado a cinco empresarias referentes, "que debe servir para reivindicar que quedan muchos espacios en el ámbito de las mujeres por ocupar".

En este sentido, Fernández ha reivindicado el impulso al talento y al liderazgo femenino como una prioridad estratégica para vertebrar y cohesionar la provincia que además de riqueza económica crea riqueza social.

Así, el presidente ha situado a las empresarias locales como referentes directas ya que "cada mujer que levanta un negocio en Sevilla se convierte en un espejo donde las niñas y jóvenes de la provincia se pueden ver reflejadas, lejos del nuevo concepto que pretende devolver a las mujeres al cuidado del hogar".

Durante esta entrega de premios que reconoce la labor de las empresarias, la diputada de Cohesión Social e Igualdad ha destacado el papel fundamental de esta feria como escaparate del tejido empresarial femenino de la provincia de Sevilla, así como su capacidad para dar cabida a todo tipo de oportunidades de negocio.

De esta forma, 37 empresarias expondrán los productos y servicios que comercializan desde 32 municipios en sectores muy diversos que muestran el potencial del tejido empresarial femenino en sus localidades, así como su importante aportación para el dinamismo económico y cultural más allá de la capital.

GALARDONES FEPME 2026: INNOVACIÓN, INCLUSIÓN Y ARRAIGO

Durante la jornada se ha celebrado la entrega de distinciones de la feria, reconociendo a cinco iniciativas que simbolizan la resiliencia y creatividad del empresariado femenino sevillano. Por un lado, Zahr Cerámica (Tocina-Los Rosales) como talento joven puesto al servicio de la comunidad a través de la fusión de arte, juventud y sensibilidad.

Por otro lado, La Herradura, como proyecto que conjuga empatía y formación especializada para transformar el amor a la naturaleza y a los animales en una herramienta de inclusión social. Así como Producciones Agasa por ser modelo de liderazgo femenino en el ámbito de la industria urbana, un sector tradicionalmente masculinizado.

Asimismo, Agroganadera Galyval (Sierra Norte) como ejemplo de cuatro generaciones que aportan visión de futuro sostenible, relevo y conservación del medio rural. Además de Mercedes Campos como artesana homenajeada por preservar la identidad y las raíces culturales de la provincia a través de la creación y la tradición viva.

En el marco de esta inauguración, el organismo ha destacado cómo las mujeres lideran el 37,9% de las empresas registradas como persona física y están al frente del 36,9% de las iniciativas empresariales, alcanzando cerca del 40% de los puestos de alta dirección.

En el plano autonómico, donde Andalucía concentra el 16,2% de los negocios de España como segunda comunidad con mayor densidad mercantil, más del 50% de las nuevas promotoras empresariales cuentan con titulación superior, situándose la tasa de actividad de las mujeres con formación superior por encima del 77%.

En cuanto a algunos detalles del evento, Fepme 2026 tendrá un horario de visita y venta al público ininterrumpido de 16,00 a 20,00 horas este viernes; de 11,00 a 20,00 horas el sábado; y de 11,00 a 18,00 el domingo. El acceso es libre y gratuito.

Además, durante la Fepme 2026 el Patio de la Diputación de Sevilla acogerá demostraciones, exhibiciones, actuaciones y presentaciones empresariales en directo.

ENCUENTRO CON LA NUEVA DIRECTIVA DE EMPRESARIAS SEVILLANAS

Tras realizar un recorrido por los diferentes stands de la feria, Javier Fernández y María Encarnación Fuentes han recibido a la nueva Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Empresarias Hispalenses, encabezada por la presidenta, Mariló Caro y vicepresidentas, Mercedes Núñez y María del Rocío Inmaculada Cano.

Durante este encuentro han podido abordar e intercambiar impresiones con el objetivo de colaborar para impulsar la competitividad, la digitalización y el liderazgo empresarial femenino.