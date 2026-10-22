Diputación de Sevilla participa en una guía para mejorar la depuración de aguas residuales en localidades pequeñas

Encuentro impulsado por la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) y Famsi sobre mejora de la depuración de aguas residuales - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación ha acogido este jueves una reunión técnica para avanzar en la elaboración de una guía práctica sobre saneamiento y depuración de aguas residuales en aglomeraciones urbanas de menos de 5.000 habitantes equivalentes.

El encuentro está impulsado por la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi), en el marco del programa europeo No Planet B, y ha reunido a representantes de administraciones supramunicipales, operadores públicos, expertos independientes y técnicos, entre ellos, de la Diputación, como señala el organismo provincial en una nota de prensa.

El objetivo del documento, que será público y accesible a todos, es facilitar a los responsables públicos y a los técnicos municipales la toma de decisiones sobre unas infraestructuras cuya construcción y explotación pueden suponer un importante esfuerzo económico y técnico para los municipios pequeños.

En la apertura de la jornada, el diputado del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha destacado que la depuración de aguas residuales sigue siendo un desafío en muchos pequeños municipios andaluces, entre ellos los de la provincia de Sevilla.

En este sentido, ha recordado que es frecuente que, una vez que se construyen las depuradoras, muchas no llegan a ponerse en marcha por la dificultad de la gestión para ayuntamientos pequeños que no están integrados en sistemas públicos. Por ello, además de subrayar la importancia de esta guía, ha vuelto a instar a los responsables públicos de estos ayuntamientos a dar el paso e integrarse. "La solución está en los sistemas de agua, hay que cumplir con el ciclo integral del agua", ha insistido.

Sobre la guía, ha afirmado que va a ser una "herramienta fundamental" con información de gran interés para responsables y técnicos de los ayuntamientos y como apoyo en todas las decisiones que tengan que tomar.

DESDE EL DIAGNÓSTICO, HASTA LA SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA

El documento abordará el proceso completo, desde el diagnóstico de las necesidades y la selección de la tecnología hasta la tramitación administrativa, los costes de explotación y la gestión posterior. También incorporará criterios para garantizar la seguridad laboral y la perspectiva de género en instalaciones que, en ocasiones, se encuentran aisladas y cuentan con una sola persona encargada de su funcionamiento.

La necesidad de esta herramienta responde a las dificultades que afrontan los núcleos pequeños y dispersos, donde los recursos técnicos y financieros son más limitados. La elección de sistemas sobredimensionados, tecnologías difíciles de mantener o soluciones con costes inasumibles puede comprometer el funcionamiento de las instalaciones durante décadas.

A ello se suman unas exigencias normativas crecientes, entre ellas el endurecimiento de los límites de vertido y la ampliación de las obligaciones de depuración prevista en la normativa europea, con horizonte en 2035.

Durante la jornada se han abordado cuestiones como la selección de tecnologías, los costes reales de construcción y mantenimiento, la gestión de fangos, los vertidos y los episodios de lluvia, así como los modelos de explotación y la digitalización.

La Diputación de Sevilla ha contribuido al análisis del índice de la guía mediante aportaciones de sus técnicos sobre depósitos de retención, zonas sensibles y vertidos industriales. La dimensión supramunicipal constituye otro de los ejes del documento, ya que diputaciones, mancomunidades y consorcios pueden facilitar a los ayuntamientos el acceso a personal especializado y compartir tareas de explotación y gestión de fangos, con el objetivo de favorecer la sostenibilidad económica y técnica del servicio.

En este sentido, la guía aspira a ofrecer un marco de referencia común para responsables políticos, técnicos municipales y operadores públicos, elaborado a partir de la experiencia de quienes diseñan, financian y gestionan estas infraestructuras.