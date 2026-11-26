Pleno ordinario en La Diputación celebrado este jueves 26 de noviembre - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha ratificado el Manifiesto del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 2026 "fruto de la colaboración y el compromiso" de las ocho diputaciones andaluzas, con el voto favorable de PSOE, PP y Con Andalucía, y la abstención de Vox. Una circunstancia que el presidente, Javier Fernández, ha lamentado, ya que la falta de consenso ha impedido que el Plenario haya tratado este asunto bajo la fórmula jurídica de la declaración institucional.

"Estamos ante un grave problema en España. Los asesinatos de mujeres por parte de sus parejas es violencia machista, que se produce contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Y negar o usar otras denominaciones para estos asesinatos no ayuda a la concienciación para su erradicación", ha remarcado el mandatario provincial.

Para Fernández, que ha hecho hincapié en que la estadística de mujeres asesinadas por sus parejas en España es "inasumible y no engañan", "la percepción de la ciudadanía puede ser que no se trata de 48 asesinatos, sino de 48 noticias, porque la difusión de cada una de las muertes de mujeres está atomizada a lo largo de los informaciones durante todo el año".

"Por eso --ha abundado al respecto-- no aparece entre los diez principales problemas de la sociedad española en las encuestas, aun cuando al final del año haremos este desgraciado balance. Deseamos que no haya ni una más de estas 48 mujeres en la estadística de 2026. Que el próximo nombre de víctima de violencia de género no se tenga que escribir".

Fernández considera que se trata de un problema "de todos y cada uno de nosotros y nosotras" y reivindica "tolerancia cero y que desde todas las administraciones se apliquen los recursos necesarios para su erradicación, porque una democracia que quiera estar perfectamente consolidada no se puede permitir la convivencia con el machismo".

'SIN MARCAS VISIBLES, CON EFECTOS DURADEROS'

El Manifiesto que ha ratificado la Diputación en su sesión ordinaria busca visibilizar la violencia vicaria como "una forma de violencia contra las mujeres que, en un contexto de violencia de género y de asimetría de poder, el agresor ejerce de modo preferente a través de las hijas e hijos o de otras personas allegadas, con la intencionalidad de dañar a su pareja y mantener el poder y el control sobre ella".

El texto detalla la existencia de una violencia vicaria habitual que "se desarrolla en un proceso continuo y en escalada" hasta llegar a la violencia vicaria extrema, que ha dejado en España 68 personas menores asesinadas desde 2013, año en el que se comenzaron a registrar los delitos de violencia de género sobre las hijas e hijos.

"No deja marcas visibles, pero deja cicatrices psicológicas profundas en menores de edad y en sus madres". Se trata entonces de "poner el foco en la violencia vicaria habitual como ámbito prioritario para la prevención de la violencia vicaria extrema; de trasladar con claridad que este tipo de violencia responde a una lógica intencional de daño, poder y control sobre las mujeres y de reconocer a las hijas e hijos como víctimas directas de la violencia ejercida contra las mujeres".

Desde las ocho diputaciones andaluzas se ha querido hacer llegar a la ciudadanía y especialmente a los municipios rurales una campaña que insiste en que el reconocimiento de la violencia vicaria y un sistema preparado para actuar antes de que sea demasiado tarde, "salva las vidas de las hijas e hijos y las de sus madres".

EL OPAEF AVANZA EN LA 'FUNCIONARIZACIÓN' DE SU PERSONAL

El Pleno provincial ha recibido información del informe de la Tesorería Provincial sobre el cálculo del periodo medio de pago a proveedores correspondiente al mes de octubre y se han aprobado inicialmente las modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef), que supone un avance en el proceso de funcionarización de su personal y que deja aproximadamente el 45 por ciento de la plantilla del organismo en régimen funcionario.

Según ha explicado el responsable del Área de Empleado Público, Francisco Toajas, "este proceso de funcionarización del personal del Organismo se produce como consecuencia de la obligación de la Administración de incrementar la seguridad jurídica en el ejercicio de la recaudación, dado que las funciones vinculadas a esta competencia son potestad exclusiva de los funcionarios públicos, no pueden ser ejercidas por personal laboral".

"Es un proceso que se está haciendo paulatinamente y con bastante rigor", ha dicho Toajas, quien ha precisado que las modificaciones inicialmente aprobadas conciernen a cinco puestos de trabajo de auxiliar administrativo, que se amortizan y se crean en la misma categoría pero con carácter funcionarial para su cobertura, sin ninguna variación de costes y, por lo tanto, sin afectación en la estabilidad presupuestaria.

En este Pleno ordinario del mes de noviembre en la Diputación los portavoces de los grupos políticos que la integran han acordado no presentar mociones, al haberse celebrado en la recta final de la campaña a las Elecciones Generales al Congreso de los Diputados y al Senado del 29 de noviembre.