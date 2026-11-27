Imagen del cartel de la XI Feria del Pan, Aceite y Aceitunas y la XI Feria de Productos Eco, organizado por la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, celebra los días 28 y 29 de noviembre la XI Feria del Pan, Aceite y Aceitunas y la XI Feria de Productos Eco, dos citas enmarcadas en la programación de la Muestra de la Provincia 2026, que reunirán en el Patio de la institución provincial a 40 empresas agroalimentarias sevillanas bajo la marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla'.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el encuentro tiene como objetivo "promocionar algunos de los productos más representativos de la gastronomía sevillana, poner en valor la producción ecológica y favorecer el contacto directo entre productores y consumidores", ofreciendo a las empresas participantes "un espacio para la comercialización y difusión de sus productos".

Además del pan, el aceite de oliva virgen extra y las aceitunas, protagonistas de esta cita, los visitantes podrán adquirir una amplia variedad de productos de la provincia, entre los que se encuentran quesos artesanales, embutidos, mieles, mermeladas, vinos, cervezas artesanales, dulces y mantecados.

La entrada a las ferias será gratuita y el horario de apertura al público será de 11,00 a 20,00 horas el sábado y de 11,00 a 18,00 horas el domingo. Con la celebración de estas dos ferias, la Muestra de la Provincia 2026 encara su recta final, a la que seguirán las dos citas dedicadas a los productos navideños, con las que concluirá la programación de este año.

UNA PROGRAMACIÓN PARA DESCUBRIR LOS PRODUCTOS DE LA PROVINCIA

Además, la Diputación ha explicado que la oferta comercial de ambas ferias se complementará con una amplia programación de actividades de dinamización dirigidas a todos los públicos, entre las que se incluyen catas, degustaciones, talleres participativos, demostraciones culinarias y actuaciones musicales.

Durante la jornada del sábado, los visitantes podrán participar en un taller de elaboración de pan artesano, a cargo de la Asociación de Panaderos de Alcalá de Guadaíra; una cata de panes artesanos con AOVES ecológicos de cosecha temprana; y el concurso gastronómico 'Mastergilda', que premiará la elaboración de la gilda más original.

Asimismo, la programación incluye una cata a ciegas de productos ecológicos, una actividad de maridaje de vinos ecológicos de la provincia y un showcooking bajo el título 'El bocado más eco', elaborada con productos de las empresas expositoras.

El domingo, la programación contará con una actividad infantil de teatro de marionetas, taller y desayuno, en colaboración con la Asociación de Celíacos de Sevilla; un showcooking con degustación de ingredientes sorpresa y un taller participativo de aliño de aceitunas.

Durante ambas jornadas se habilitará, además, un espacio dedicado a la degustación de aceites y panes de la provincia, y se celebrarán sorteos de productos de la marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla'.

Las actuaciones musicales de Damián Solís, FM Cassette, la Asociación de Tamborileros de Villamanrique, Marina Romero y Las Rosas Flamencas completarán la programación del fin de semana. Las personas interesadas en participar en las catas programadas podrán reservar su plaza a través del correo electrónico inscripcioncatas@gmail.com