La economía de la provincia de Sevilla crece un 3,6% en 2025, por encima de la medias andaluza y nacional

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SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La economía de la provincia de Sevilla mantuvo durante 2025 una evolución positiva, con un crecimiento real del Producto Interior Bruto (PIB) del 3,6%, superior al registrado en Andalucía (3,2%) y en el conjunto de España (2,8%). Este avance estuvo acompañado por una evolución favorable del mercado laboral, con un nuevo máximo de ocupación, y por el dinamismo de sectores como la industria, la construcción y el turismo.

Así se recoge en el Informe Socioeconómico de la Provincia de Sevilla 2025, que ha publicado la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, y que ofrece un análisis de la evolución económica y social del territorio durante el pasado ejercicio. La publicación, que se elabora desde 2018, incorpora también el dictamen del Consejo Económico y Social Provincial de Sevilla (CESPS), remarca la institución provincial en una nota de prensa.

Según los datos del informe, el PIB provincial alcanzó los 56.200,3 millones de euros en términos nominales, experimentando un crecimiento real del 3,6% respecto al ejercicio anterior. Este ritmo de avance sitúa a Sevilla por delante de las tasas registradas en Andalucía (3,2%) y España (2,8%). Además, la inflación media se situó en el 2,6 %, mientras que el incremento salarial medio pactado en convenio fue del 3,5%, nueve décimas por encima de la evolución de los precios, lo que apunta a una mejora del poder adquisitivo de las personas trabajadoras.

El mercado laboral constituye uno de los principales indicadores de la evolución favorable de la economía provincial. En 2025, Sevilla alcanzó las 831.300 personas ocupadas, encadenando cinco años consecutivos de crecimiento del empleo.

La tasa de paro se situó en el 13,9%, por debajo de la media andaluza, que fue del 15,2%. A esta evolución se suma una mejora de los indicadores de estabilidad laboral, con una tasa de salarización del 87 % y un porcentaje de empleo indefinido que alcanzó el 80,7% entre las personas asalariadas.

Por su parte, la afiliación media a la Seguridad Social aumentó un 2,4%, hasta situarse en 831.881 personas, mientras que el paro registrado descendió un 7,5%, lo que supone 12.005 personas desempleadas menos que en el ejercicio anterior.

DINAMISMO DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN

El tejido empresarial de la provincia contabilizó en 2025 un total de 121.706 empresas activas y 141.889 locales, en un contexto de evolución favorable de la actividad productiva. La industria se mantuvo como uno de los sectores estratégicos de la economía sevillana, con 92.900 personas ocupadas, el 11,2 % del empleo provincial, y un crecimiento del 3,3% en la afiliación a la Seguridad Social.

Actividades como la industria agroalimentaria, la aeroespacial y la vinculada a la defensa continuaron desempeñando un papel relevante en la generación de actividad económica y valor añadido.

Por su parte, la construcción registró uno de los avances más significativos del ejercicio, con un incremento del 28,5% en el número de personas ocupadas, según la Encuesta de Población Activa (EPA), y del 4,9% en la afiliación a la Seguridad Social.

Esta evolución estuvo acompañada por la actividad residencial, con 12.947 viviendas de obra nueva visadas, que representaron el 38,8 % del total andaluz.

En el mercado inmobiliario, las compraventas de viviendas aumentaron un 17,8%, hasta alcanzar las 26.562 operaciones. Asimismo, se constituyeron 23.983 hipotecas, un 27,1% más que en 2024.

EL TURISMO MANTIENE SU CRECIMIENTO

El turismo volvió a contribuir positivamente a la actividad económica provincial. Según los datos recogidos en el informe, la provincia de Sevilla recibió 5.999.929 turistas durante 2025, un 6,3 % más que en el ejercicio anterior.

Este incremento estuvo acompañado por una evolución favorable del gasto medio diario, que alcanzó los 86,3 euros, y por una elevada valoración del destino por parte de las personas visitantes, con una puntuación de 9,2 sobre 10.

Dentro de la actividad turística, el sector extrahotelero registró un comportamiento especialmente dinámico. En concreto, los apartamentos turísticos experimentaron un incremento del 15,3 % en el número de viajeros y del 13,7% en las pernoctaciones.

El sector exterior volvió a mostrar su fortaleza en un contexto internacional marcado por la incertidumbre económica y las tensiones comerciales.

Las exportaciones de la provincia alcanzaron los 9.074,7 millones de euros, con un saldo comercial positivo de 2.673,9 millones de euros.

Entre los principales capítulos exportadores sobresalieron las grasas y aceites, con ventas por valor de 2.055,3 millones de euros, y la industria aeronáutica y espacial, con 2.001,7 millones. Ambos concentraron conjuntamente el 44,7 % de las exportaciones sevillanas.

Alemania, Portugal, Francia, Estados Unidos y Reino Unido figuraron entre los principales mercados de destino de los productos de la provincia.

DICTAMEN DEL CESPS

El Informe Socioeconómico incorpora el dictamen del Consejo Económico y Social Provincial de Sevilla (CESPS), que realiza una valoración positiva de la evolución de los principales indicadores económicos y de los avances en la reducción de las desigualdades.

Asimismo, el órgano consultivo identifica una serie de desafíos que considera prioritarios para favorecer un crecimiento sostenido y equilibrado de la provincia.

Entre ellos, señala la necesidad de reforzar la inversión en infraestructuras estratégicas, mediante una mayor coordinación entre las administraciones públicas que permita agilizar su ejecución. También apunta al acceso a la vivienda como uno de los principales retos sociales y económicos, ante el incremento de los precios, y plantea la necesidad de impulsar políticas que faciliten el acceso tanto a la vivienda libre como a la protegida.

Finalmente, el CESPS aboga por continuar avanzando en la diversificación del tejido productivo, mediante el impulso de actividades de mayor valor añadido y la generación de empleo estable, como factores esenciales para fortalecer la competitividad y las oportunidades de desarrollo económico de la provincia.