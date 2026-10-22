El Encuentro de Espacios Productivos de Diputación de Sevilla aborda los principales retos de los parques empresariales

Foto de familia con ocasión del Encuentro Provincial de Espacios Productivos celebrado en Alcalá - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra ha acogido la segunda edición del Encuentro Provincial de Espacios Productivos de Sevilla, jornada organizada por la Diputación a través de Prodetur, en colaboración con este Ayuntamiento y la Confederación Empresarial de Sevilla (CES).

El encuentro, que también ha contado con la participación de la Confederación Española de Áreas Empresariales y la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE), ha reunido a representantes empresariales, asociaciones, gestores públicos y privados y personal técnico municipal vinculado a los polígonos industriales y parques empresariales de la provincia, informa en una nota de prensa.

Con esta cita, se pretende favorecer el intercambio de experiencias, reforzar la colaboración público-privada y dar a conocer herramientas para mejorar la gestión y competitividad de los espacios productivos de la provincia.

Durante el encuentro se han abordado los principales desafíos a los que se enfrentan los polígonos industriales y parques empresariales, con especial atención a la gestión eficiente y sostenible de estas áreas, incluyendo cuestiones como la electrificación industrial, las comunidades energéticas, la gestión de residuos y las infraestructuras hídricas.

Asimismo, se han analizado las necesidades urbanísticas, de planificación legal y logísticas de estos espacios, así como la importancia de fortalecer el asociacionismo empresarial para impulsar proyectos comunes, mejorar los servicios y facilitar la interlocución con las administraciones públicas.

La jornada también ha servido para compartir experiencias de colaboración público-privada y poner en común propuestas que contribuyan a la modernización y dinamización de las áreas industriales de la provincia.