Publicado 22/10/2026 15:06

El Encuentro de Espacios Productivos de Diputación de Sevilla aborda los principales retos de los parques empresariales

La jornada reúne en Alcalá de Guadaíra a asociaciones y profesionales del sector industrial

Foto de familia con ocasión del Encuentro Provincial de Espacios Productivos celebrado en Alcalá
Foto de familia con ocasión del Encuentro Provincial de Espacios Productivos celebrado en Alcalá - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra ha acogido la segunda edición del Encuentro Provincial de Espacios Productivos de Sevilla, jornada organizada por la Diputación a través de Prodetur, en colaboración con este Ayuntamiento y la Confederación Empresarial de Sevilla (CES).

El encuentro, que también ha contado con la participación de la Confederación Española de Áreas Empresariales y la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE), ha reunido a representantes empresariales, asociaciones, gestores públicos y privados y personal técnico municipal vinculado a los polígonos industriales y parques empresariales de la provincia, informa en una nota de prensa.

Con esta cita, se pretende favorecer el intercambio de experiencias, reforzar la colaboración público-privada y dar a conocer herramientas para mejorar la gestión y competitividad de los espacios productivos de la provincia.

Durante el encuentro se han abordado los principales desafíos a los que se enfrentan los polígonos industriales y parques empresariales, con especial atención a la gestión eficiente y sostenible de estas áreas, incluyendo cuestiones como la electrificación industrial, las comunidades energéticas, la gestión de residuos y las infraestructuras hídricas.

Asimismo, se han analizado las necesidades urbanísticas, de planificación legal y logísticas de estos espacios, así como la importancia de fortalecer el asociacionismo empresarial para impulsar proyectos comunes, mejorar los servicios y facilitar la interlocución con las administraciones públicas.

La jornada también ha servido para compartir experiencias de colaboración público-privada y poner en común propuestas que contribuyan a la modernización y dinamización de las áreas industriales de la provincia.

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