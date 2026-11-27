Archivo - Imagen de una sala dedicada a la exposición 'La Imprenta de San Eloy', en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha comunicado que las exposiciones de la Casa de la Provincia van a permanecer cerradas al público el próximo domingo día 29, con motivo de la celebración de las elecciones generales al Congreso de los Diputados y al Senado, ya que el Organismo volverá a ser sede de un colegio electoral.

Así lo ha informado la institución provincial en una nota, donde ha detallado que las dos exposiciones permanentes --'Despacho Plácido Fernández Viagas' y 'La Imprenta de San Eloy. Pinturas de Joaquín Sáenz'-- y las temporales --'Una colección original. Cómic e ilustración en los fondos de arte de la Diputación de Sevilla'-- que acoge la Casa de la Provincia en estos días, permanecerán entonces cerradas el domingo, con motivo de las elecciones, así como el lunes 30, que es el día de descanso habitual.

No obstante, la Diputación de Sevilla ha señalado que aunque las exposiciones no puedan visitarse, el Organismo dependiente de la Diputación permanecerá abierto el domingo 29, entre las 9,00 y las 20,00 horas, horario preceptivo para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en la jornada electoral dominical.