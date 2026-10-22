La Feria Provincial de Empresarias que impulsa Diputación de Sevilla celebra 20 años de vida

Archivo - El presidente de la Diputación, Javier Fernández, conversa con una de las empresarias participantes en Fepme, en foto de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria Provincial de Mujeres Empresarias (Fepme) celebra su vigésimo aniversario en el Patio de la Diputación de Sevilla, una demostración del compromiso de la institución provincial con las empresarias, motores económicos de sus pueblos. En esta edición, se busca destacar los avances y logros conseguidos en estas dos décadas, y el empeño en que no se produzcan retrocesos en el desarrollo profesional y personal de las mujeres rurales de la provincia.

Fepme, como cada año, ocupa un lugar destacado en la agenda de actos de la Diputación de Sevilla y de la propia ciudad en unas fechas próximas claves para el consumo y el balance del año, y que se presenta como una de las feria empresariales más demandadas a nivel estatal, dedicada en exclusividad al empresariado femenino de la provincia de Sevilla, remarca la Diputación en una nota de prensa.

En total, 37 expositoras procedentes de 32 municipios se repartirán por el Patio de la Diputación, con una amplia oferta de productos y servicios de venta directa que, como en años anteriores, se completará con actividades formativas, empresariales y de ocio. Durante estos días, se llevarán a cabo presentaciones de productos y servicios dirigidas al público, que podrá comprobar la amplia variedad que ofrece el tejido empresarial femenino de la provincia.

Con motivo del 20 aniversario de la Feria Provincial de Mujeres Empresarias, la Diputación celebrará este viernes un acto institucional de reconocimiento a las empresarias, conducido por la periodista y escritora María Iglesias.

En este sentido serán cinco las empresarias que recogerán el galardón: Mercedes Campos, mantones y mantillas (Cantillana), reconocimiento a la trayectoria y legado artesanal; Producciones Agasa S.L de Susana González Sosa (Guillena), a la trayectoria empresarial; Agroganadera Galyval S.L con Sara Gallego Valle (San Nicolás del Puerto), a la empresa sostenible; La Herradura Terapias Ecuestres S.Coop. And., con sus socias Ana María Baus González, Rocío Figueruela Fernández y Marián Sillero Reyes (Dos Hermanas), al compromiso social; y Zahr Cerámica con Sofía Fuentes (Tocina y Los Rosales), el de iniciativa empresarial joven.

Al respecto Entregarán los reconocimientos el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, la diputada de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes, la directora general del Área de Cohesión Social e Igualdad, Elena Marín; la presidenta de Asociación de Empresarias Sevillanas, Mariló Caro Cals, y la presidenta de la Asociación de Mujeres Cooperativistas de Andalucía, Carmen Perea Moreno.

Tras este acto, se realizará un recorrido por los stands de las empresarias que participan en esta vigésima edición de la Feria, que estará abierta al público, de forma gratuita y continuada, durante todo el fin de semana.

DOS DÉCADAS DE APOYO A LAS EMPRESARIAS

La Diputación de Sevilla lleva apostando 20 años por esta Feria: "un marco perfecto con el objetivo de abordar y eliminar la brecha de género en el territorio". Un evento que no solo visibiliza iniciativas de emprendimiento donde la brecha de género es mayor para las mujeres, sino que también ofrece "un espacio para el diálogo, la formación y el liderazgo de las mujeres que son motores económicos de sus pueblos y a los nuevos roles que las empresarias vienen desarrollando en los últimos años".

Fepme 2026 está diseñada como un espacio comercial, abierto y accesible donde hacer compras y negocios que ayuden en el desarrollo de un tejido empresarial sólido y al comercio local, que cuenta con gran oferta de diversos sectores de la economía provincial: turismo y ocio, bellas artes, creatividad textil; decoración, artesanía de alto valor, servicios y productos agroalimentarios, moda flamenca, productos ecológicos; proyectos culturales, moda y complementos, cuidado personal y cosmética natural; formación, entre otras.

La celebración de Fepme 2026 es un resultado de las diferentes actuaciones transversales que la Diputación de Sevilla viene realizando en materia de igualdad de género y de eliminación de brechas sociales, así como su apuesta por ayudar a generar un tejido empresarial sólido y competitivo que crea empleo y ayuda la sostenibilidad de los pequeños municipios.