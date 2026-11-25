El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, junto a un grupo de creadores de contenido 'Foddies', en la XVIII Feria de Productos Locales 'Sabores de la Provincia de Sevilla' - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha organizado, del 22 al 24 de noviembre, un viaje de familiarización dirigido a creadores de contenido e influencers especializados en gastronomía, cocina y alimentación, con el objetivo de dar a conocer los productos locales, las empresas agroalimentarias y la oferta de turismo gastronómico de la provincia.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, durante tres jornadas, los participantes --algunos de ellos con comunidades que superan el millón de seguidores en redes sociales--, han recorrido distintos municipios sevillanos, donde han visitado empresas productoras, conocido procesos de elaboración de alimentos y participado en degustaciones y experiencias gastronómicas vinculadas al territorio.

En este contexto, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha mantenido un encuentro con los participantes durante su visita, el pasado domingo, a la segunda edición de la XVIII Feria de Productos Locales 'Sabores de la Provincia de Sevilla', celebrada en el Patio de la Diputación, y donde los creadores de contenido han tenido la oportunidad de conversar con los productores y conocer la oferta de las 40 empresas agroalimentarias participantes en esta cita.

Durante el encuentro, Rodríguez Hans ha incidido en la importancia de las redes sociales como "canal para dar a conocer la gastronomía de los municipios sevillanos entre el público joven, así como en el interés de trasladar a los consumidores no solo las características de los productos, sino también las historias, tradiciones y procesos de elaboración que hay detrás de ellos".

UN RECORRIDO POR LA GASTRONOMÍA PROVINCIAL

El viaje ha comenzado con distintas actividades en el marco de la feria, como un taller de corte y emplatado de jamón producido en la provincia de Sevilla o una cata de vinos galardonados en los Premios Vinos y Licores de la Provincia de Sevilla.

Este lunes, los creadores de contenido han visitado la cooperativa SAT Santa Teresa - Aceite 1881, en Osuna, y posteriormente, en Estepa, han elaborado mantecados en un taller impartido en las instalaciones de Mantecados y Polvorones El Gamo. La jornada ha continuado en Carmona, con una visita a la destilería Puerto de Indias y un recorrido guiado por el municipio

La última jornada del viaje ha estado dedicada a otros dos productos representativos de la gastronomía sevillana, de modo que los participantes han visitado este miércoles la fábrica de Inés Rosales, donde han conocido el proceso de elaboración de sus tradicionales tortas de aceite.

Asimismo, han realizado un recorrido por la denominada 'Ruta del Arroz', que discurre por espacios naturales como el Paisaje Protegido del Corredor Verde del Guadiamar, los Pinares de Aznalcázar y la Reserva Natural Dehesa de Abajo. Ya en Isla Mayor, los influencers han visitado la cooperativa Arrozúa.

A través de este recorrido, los participantes han podido conocer la gastronomía sevillana vinculada con su paisaje, actividad agrícola y tradición artesanal, así como recopilar material para la elaboración de contenido destinado a sus respectivos canales digitales.

Así, la Diputación ha apostado por la difusión de la gastronomía de la provincia de Sevilla a través de nuevos canales de comunicación, aprovechando la capacidad de los creadores de contenido para llegar a un público diverso y para reforzar la proyección de la marca 'Sabores de la Provincia de Sevilla', despertando el interés por descubrir los municipios de la provincia a través de sus experiencias gastronómicas.