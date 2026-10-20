La IA, el videojuego y la transición energética, en el tercer foro Prodetur de emprendimiento de Diputación de Sevilla

Rodríguez Hans, en el centro, durante la celebración del Foro Prodetur de Emprendimiento - DIPUSEVILLA

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha celebrado este martes el III Foro Prodetur de Emprendimiento, organizado en colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla (AJE Sevilla), con el objetivo de promover el talento empresarial de la provincia y analizar las oportunidades que ofrecen la innovación y los nuevos modelos de negocio.

La jornada, que ha tenido lugar en la Tecnoincubadora Marie Curie, en Sevilla TechPark, ha reunido a profesionales, representantes de empresas y personas emprendedoras, en un espacio de intercambio de experiencias y conocimiento sobre algunos de los sectores con mayor potencial de crecimiento, informa la Diputación en un comunicado.

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha destacado la importancia de generar espacios de encuentro que permitan al tejido empresarial conocer nuevas oportunidades, compartir experiencias y establecer contactos que puedan traducirse en futuros proyectos.

"Desde la Diputación queremos acompañar a quienes tienen una idea de negocio y también a quienes ya han puesto en marcha su empresa y buscan nuevas formas de crecer. La juventud, sobre todo, necesita empleo en sus pueblos y oportunidades para no dejar nuestra provincia", ha señalado.

En este sentido, Rodríguez Hans ha subrayado que "innovar no consiste únicamente en incorporar nuevas tecnologías, sino también en encontrar otras formas de hacer las cosas". "Hoy aquí hemos escuchado cómo es posible pasar de una idea a un proyecto, y compartir el orgullo de verlo finalmente realizado".

CINCO MESAS REDONDAS

El programa del foro se ha estructurado en cinco mesas redondas en las que representantes de distintas empresas han compartido sus experiencias y reflexiones sobre los desafíos y oportunidades que plantea la transformación de los sectores productivos.

Las dos primeras sesiones han estado dedicadas a la Inteligencia Artificial y su aplicación al ámbito empresarial. En ellas se ha abordado cómo esta tecnología está transformando los procesos de trabajo, mejorando la productividad y facilitando la aparición de nuevos modelos de negocio y empresas tecnológicas.

El encuentro también ha prestado atención a la industria del videojuego, un sector que combina creatividad, cultura y tecnología y que ofrece nuevas posibilidades para el emprendimiento joven; así como a las oportunidades empresariales vinculadas a las energías renovables, la descarbonización y la transición energética.

Por último, una quinta mesa ha analizado cómo la innovación permite transformar sectores tradicionales, incorporando nuevos canales de comercialización, herramientas tecnológicas y modelos de negocio capaces de mejorar su competitividad.

La jornada ha concluido con un espacio de 'networking' destinado a favorecer el contacto entre las empresas participantes y propiciar nuevas posibilidades de colaboración. La celebración de esta tercera edición da continuidad al trabajo que la Diputación de Sevilla viene desarrollando, a través de Prodetur y en colaboración con AJE Sevilla, para fortalecer el tejido empresarial provincial.