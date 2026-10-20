El programa cultural 'Circuito 107' de Diputación de Sevilla recorre esta semana 45 municipios

Un fragmento de una de las producciones teatrales incluidas en el Circuito 107 - DIPUSEVILLA

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla continúa desplegando por la provincia la programación del 'Circuito 107', una iniciativa que acerca las artes escénicas, la música y otras manifestaciones culturales a los municipios sevillanos. Entre el miércoles 21 y el domingo 25 de octubre, el programa contempla un total de 54 actividades que beneficiarán a 45 localidades, con propuestas dirigidas a todo tipo de públicos.

El 'Circuito 107' constituye una de las herramientas de la institución provincial para favorecer el acceso a la cultura en todo el territorio, reforzar la programación de los municipios y contribuir a la dinamización de sus espacios escénicos. El funcionamiento del programa parte de un catálogo de propuestas culturales elaborado por la Diputación, entre las que los propios ayuntamientos seleccionan las actividades que mejor se ajustan a sus intereses y equipamientos, explica en una nota de prensa.

El miércoles comenzará con propuestas dirigidas a los más pequeños. En Gerena, la compañía A a Sombrita llevará 'n trocito de Luna' al Centro Cívico Municipal (10h). En Casariche, Al-Alba Teatro representará (11h) 'La Misión de Bellotina' en el Teatro Municipal. También a esa hora, vecinos de Carrión de los Céspedes participarán en una visita cultural a Sevilla de la mano de Enrique López de Haro, dentro de su programa de paseos-conferencia por distintos escenarios históricos de la ciudad, con itinerarios vinculados a la Sevilla cervantina, la Puerta Real, la Alameda y el legado de la Exposición Iberoamericana de 1929.

Por la tarde, el teatro infantil continuará en Badolatosa; de nuevo con Al-Alba Teatro, en la Casa de la Cultura (18h). A esa misma hora, en Martín de la Jara, El Ojo del Bululú pondrá en escena 'Un día monstruoso' en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. La divulgación cultural tendrá igualmente su espacio en Alcalá del Río, con María Ramos González-Serna y su conferencia 'Arte y magia en la costura', prevista para las 18,00 horas en la Casa de la Cultura. La jornada concluirá en Carmona, donde la compañía Noche de Repálagos representará 'La verdadera historia de España', una propuesta de teatro para adultos que llegará al Teatro Cerezo (20h).

El jueves 22 tendrá una destacada presencia del teatro infantil. Lapso Producciones presentará 'Ad Libitum en el Teatro Municipal de Salteras (11,30 horas), en paralelo 'La Misión de Bellotina' se ofrece de nuevo al público, esta vez en la Caseta Municipal de El Rubio. También a las 11,30 horas, vecinos de Castilleja del Campo se desplazarán a Sevilla para participar en uno de los paseos-conferencia conducidos por Enrique López de Haro, centrados en la historia y el patrimonio de la capital hispalense.

En Peñaflor, la compañía Niumpaloal'Arte ofrecerá el espectáculo infantil 'El viajero y la burrita' (12h), en el Teatro Municipal. La programación de tarde comenzará en Herrera, donde A la Sombrita representará 'Un trocito de Luna' (18h), en la Casa de la Cultura. A las 18,30 horas, La Madeja Teatro llegará a La Algaba con 'La gran aventura del Ratoncito Pérez'.

La historia y el patrimonio serán protagonistas en Lora del Río, donde Manuel J. Parodi desarrollará una conferencia a las 19,30 horas en la Biblioteca Pública Municipal. La jornada se cerrará con dos espectáculos de teatro para adultos a las 20,00 horas en Umbrete, LamaraÑa Teatro representará 'Lope exprés', mientras que HARTATEATRO pondrá en escena 'Enlorquecidas' en Almensilla. Por su parte, habrá una excursión de vecinos de Aguadulce en la que visitarán junto a Eva Díaz Pérez lugares emblemáticos relacionados con la familia Machado, la Generación del 27 y la Sevilla de Chaves Nogales.

PORGRAMACIÓN DEL VIERNES

El viernes será la jornada más intensa, con 22 actividades. En El Castillo de las Guardas, Lunátika Atarazana representará 'Mi amigo el Principito' (10h). Gelves acogerá una propuesta de danza (11h) de Colectivo La Triangular, titulada 'Montar un cuerpo'. A esa misma hora, un grupo de visitantes de Los Molares harán una excursión a Sevilla vinculada al programa de recorridos culturales de Eva Díaz Pérez.

El teatro infantil continuará en Castilleja de Guzmán, donde Los Primos de Píter presentarán 'El dientecillo valiente' (11,30h). Al mediodía coincidirán tres actividades: en Lora de Estepa, El Ojo del Bululú representará 'Un día monstruoso'; en Cazalla de la Sierra, la obra de A la Sombrita; y en Algámitas, Manuel J. Parodi desarrollará una actividad de divulgación histórica en la Biblioteca Municipal.

La actividad de tarde arrancará en Alcolea del Río, donde Niumpaloal'Arte pondrá en escena 'El viajero y la burrita' (17h). A las 18,00 horas habrá tres propuestas de teatro infantil: 'La gran aventura del Ratoncito Pérez', en Brenes; 'Orejas de mariposa', en El Viso del Alcor; y 'Mi amigo el Principito' en El Palmar de Troya. Media hora más tarde, Rata Parda presentará 'La bibliotecaria viajera y el misterio del libro vacío' en Cantillana.

La programación para adultos comenzará a las 19,30 horas en Espartinas, con Zia La Moraita Teatro y su espectáculo 'Toma tu puta caña'. A las 20,00 horas coincidirán tres actividades de diferentes disciplinas. En Alcalá del Río, Cuarteto Esencia ofrecerá el concierto 'Homenaje a nuestra tierra'; en La Campana, la Compañía Azul Astacio representará 'Ascenso y caída de Stefány Glori'; y en Gilena, Ivo Blanek presentará 'Sepharazz, la Andalucía de leyenda contada en jazz'.

A las 20,30 horas, Salteras acogerá a la compañía Qué jArte! con la obra 'Dos Hermanas'. La programación nocturna continuará a las 21,00 horas con dos propuestas. En Las Cabezas, 'Lope exprés' y en Gerena acogerá la actuación musical 'Estefanía Alpresa Jazz Quartet'.

El viernes también contará con un recital flamenco de José Valencia en Gines, será en la Casa de la Cultura El Tronío (20,30h). 'La dama ya no es boba', a cargo de Acuario Teatro, llegará al Teatro El Molino de El Cuervo de Sevilla (18h).

Por último, una actividad de visitas culturales a la capital hispalense a cargo de de Eva Díaz Pérez que será disfrutada por los vecinos de Huévar del Aljarafe.

PROGRAMACIÓN DEL FIN DE SEMANA

El sábado 24, a las 11,00 horas, habrá una visita cultural de vecinos de Lora de Estepa a Sevilla, conducida por Enrique López de Haro. Por la tarde, La misma tara representará 'La herejía de las beguinas' (18h) en Pruna. A las 19,00 horas, en Alanís, el Instituto Flamenco Internacional presentará 'Coral de los Reyes' y, por otro lado, Badolatosa acogerá el concierto 'Toda una vida ante ti', de la Asociación Cultural CRASH4JAZZ.

El Viso del Alcor albergará la representación de 'Wendy también vuela', y en Bormujos, El Espejo Negro presentará 'Es-puto', cabaret en el Teatro Juan Diego. En Casariche, la Asociación Flamenco Inclusivo José Galán acude con la obra de teatro aficionado 'Memorias de mis recuerdos' y la Compañía Azul Astacio repite, esta vez en Camas. En Alcalá del Río, Capitán Mercury Producciones ofrecerá (20h) su espectáculo musical 'Homenaje a Elvis Presley', y media hora más tarde, 'Enlorquecidas' en Castilblanco de los Arroyos. La programación del sábado incluye a Qué jArte! en San Juan de Aznalfarache

PROPUESTAS FAMILIARES PARA CERRAR LA SEMANA

El domingo 25, vecinos de Montellano participarán en una visita guiada a los molinos harineros de Alcalá de Guadaíra, bajo el título 'Un río de molinos', conducida por Francisco Javier Ruiz Cabezas. Al mediodía, cita con Auario Teatro en La Puebla del Río.

Por la tarde, Atelana Teatro presentará 'Las fábulas del viejo' en Guillena, a las 17,00 horas. La semana concluirá en Gelves con la actuación de Ladies in Blue, que ofrecerá el concierto 'Un siglo de voces de mujeres con alma: de Bessie Smith a Janis Joplin'.