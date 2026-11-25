Los músicos Rami Alqhai y Miguel Rincón presentan el concierto de Navidad 2026 de Diputación, en la iglesia San Luis de los Franceses - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Conjunto Monumental de San Luis de los Franceses vuelve a convertirse en espacio escénico para dar la bienvenida al periodo navideño con la celebración del Concierto de Navidad, con la denominación de 'Danzas y Melodías de la Spagna Antigua', organizado por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla y presentado este miércoles por los músicos Rami Alqhai y Miguel Rincón.

La cita musical tendrá lugar el día 4 de diciembre, a las 20,00 horas, en el enclave monumental de la calle San Luis, y las localidades se ponen a la venta este jueves, 26 de noviembre, a partir de las 11,00 horas, a través de la plataforma 'www.entradas.com'. El precio de la entrada general será de 5 euros y contarán con una bonificación del 50% para pensionistas, estudiantes y personas desempleadas, informa en un comunicado.

Bajo el citado título, el concierto, con una duración de 60 minutos, reunirá a dos intérpretes que comparten su interés por la investigación, la recuperación y la difusión del patrimonio musical histórico, ofreciendo al público un encuentro con la música antigua "en un marco de excepcional riqueza artística y patrimonial".

El programa propone un recorrido por las sonoridades del Renacimiento y el Barroco a través de danzas, melodías y fantasías de compositores como Diego Ortiz, Gaspar Sanz, Antonio de Cabezón o Alonso Mudarra, entre otros. Recercadas, canarios, romanescas y folías conforman un repertorio que, conjugando el rigor histórico con la improvisación, permitirá al público redescubrir la riqueza y diversidad del legado musical de los siglos XVI y XVII y principios del XVIII.

Rami Alqhai, solista especializado en la viola da gamba, ha orientado su trayectoria artística hacia la interpretación y recuperación de las músicas históricas. Por su parte, Miguel Rincón está especializado en instrumentos de cuerda pulsada, como el laúd renacentista y barroco, la guitarra barroca, la vihuela, la teorba y el archilaúd, y forma parte de destacadas agrupaciones con las que comparte la búsqueda del rigor histórico al servicio de la recuperación y difusión de la música antigua.

SAN LUIS DE LOS FRANCESES, TAMBIÉN EN NAVIDAD

La programación navideña del Conjunto Monumental de San Luis de los Franceses se completará con una oferta de visitas guiadas gratuitas durante estas fechas, previa cita y abonando únicamente el precio de entrada al recinto. Las personas interesadas podrán solicitar Información y concertar su visita a través del correo electrónico 'sanluis_visitas@dipusevilla.es'.

Con esta iniciativa, la Diputación de Sevilla reafirma su apuesta por acercar a la ciudadanía la riqueza histórica y artística de este singular enclave del barroco sevillano, así como la exposición permanente de los fondos de la institución provincial que alberga el conjunto monumental, contribuyendo a ampliar la oferta cultural de la ciudad durante las fiestas navideñas, tanto para los sevillanos y sevillanas como para quienes visiten la capital hispalense procedentes de los municipios de la provincia o de otros lugares.

La institución provincial invita a la ciudadanía a disfrutar de una Navidad en la que la música, el arte y el patrimonio se dan la mano en uno de los espacios monumentales más emblemáticos de Sevilla.