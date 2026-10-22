Sevilla Activa defiende el papel de los ayuntamientos ante el problema de vivienda

Imagen Pilar Pérez en su intervencion - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La gerente de Sevilla Activa, Pilar Pérez, ha participado en la jornada 'Vivienda: un derecho, no un privilegio', organizada por UGT Andalucía en Sevilla, en concreto, en una mesa redonda sobre las dificultades de acceso a la vivienda y las respuestas de las administraciones públicas, donde ha defendido la necesidad de ampliar la oferta de vivienda protegida y de poner al alcance de los jóvenes soluciones que les permitan desarrollar su proyecto de vida en su propio entorno.

Según ha detallado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, Pérez ha destacado la convocatoria de la administración provincial, que ha incorporado a todos los ayuntamientos de la provincia a la promoción de vivienda pública, tanto en venta como en alquiler.

En su intervención, ha defendido que una vivienda "verdaderamente asequible debe tener precios al alcance de las familias, situando como referencias para una VPO los 115.000 euros en venta y los 350 euros mensuales en alquiler". "Otras ofertas con precios superiores pueden responder a modelos diferentes, pero no a esa idea de vivienda asequible", ha justificado.

Asimismo, la gerente también ha destacado que los municipios del entorno de la ciudad de Sevilla han tenido que atender una demanda a la que la capital no daba respuesta, lo que ha llevado a un desplazamiento de vecinos y jóvenes hacia localidades "cada vez más alejadas", incluida la segunda corona metropolitana.

Por ello, ha reivindicado que "todos tenemos derecho a vivir en nuestro entorno si queremos" y ha defendido la decisión de la Diputación de poner su patrimonio al servicio de los jóvenes de la capital.

En esta línea, ha indicado que el Barrio de Quarto será una oportunidad para ofrecer nuevas soluciones residenciales en Sevilla, ya que ha previsto más de 6.000 viviendas accesibles y sostenibles y un parque de Valme de más de 70 hectáreas que se ha plantado como una como una actuación de urbanismo público que no se limita a construir viviendas, sino que también tiene en cuenta la integración con el entorno, los espacios verdes y las necesidades de los vecinos de los barrios próximos.

En materia de municipalismo, Pilar Pérez ha apelado a que las competencias atribuidas a los ayuntamientos "deben ir acompañadas de financiación suficiente y libertad para ejercerlas".

"Pese a que la Junta tiene reconocida la competencia exclusiva sobre vivienda, se esté encomendado a los municipios funciones como las calificaciones de viviendas protegidas, para después regular de forma detallada su ejercicio", ha cuestionado, al mismo tiempo que ha instado a que la Junta de Andalucía "ponga en marcha las líneas del Plan Estatal de Vivienda y que los recursos lleguen cuanto antes".