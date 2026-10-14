El teatro y la danza llenan los espacios escénicos de siete municipios de Sevilla con el programa Cipaem de Diputación

Un fragmento de la obra 'Zambra de la buena' - DIPUSEVILLA

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Circuito Provincial de las Artes Escénicas y Musicales (Cipaem), promovido por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, programa esta semana ocho representaciones en siete municipios de la provincia. Entre el jueves 15 y el domingo 18 de octubre, el teatro musical y la danza protagonizarán una agenda cultural que llegará a Arahal, Alcalá de Guadaíra, Lebrija, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, La Rinconada y Utrera, con cuatro propuestas escénicas diferentes.

El Cipaem es un programa de cooperación cultural que la Diputación de Sevilla desarrolla junto a los ayuntamientos participantes para articular una programación de artes escénicas y musicales en distintos espacios de la provincia, explica la Diputación en una nota de prensa. Actualmente, forman parte del mencionado circuito nueve municipios: Alcalá de Guadaíra, Arahal, Dos Hermanas, Lebrija, Mairena del Aljarafe, La Rinconada, Utrera, Mairena del Alcor y Tomares.

Alcalá de Guadaíra abrirá la programación el jueves, 15 de octubre, a las 20,30 horas, en el Teatro Gutiérrez de Alba, con 'Zambra de la buena salvaje', el nuevo espectáculo de danza de Isabel Vázquez, dirigido por Alberto Velasco y con dramaturgia de Ruth Rubio. La propuesta presenta a una mujer que aspira a convertirse "en la más salvaje de todas, la más descalza y la más libre, mientras su cuerpo se debate entre su propia identidad y las expectativas que otros proyectan sobre él".

Mairena del Aljarafe acogerá este jueves, en el Teatro Municipal Villa de Mairena (20,30 horas) la representación de 'Dulcinea', una producción de Pentación Espectáculos protagonizada por Paloma San Basilio, acompañada al piano por Julio Awad, con texto y dirección de Juan Carlos Rubio. "La obra recupera al célebre personaje cervantino para ofrecer una mirada contemporánea, cargada de humor, ironía y reflexión, sobre el peso de los ideales y las expectativas".

Cansada de representar a la "mujer perfecta" y de soportar la responsabilidad de ser la dama del "caballero andante más famoso" de la literatura, Dulcinea se pregunta "si todavía tiene sentido defender sueños imposibles en un mundo donde la estética parece imponerse a la ética".

La programación continuará en Mairena del Aljarafe el viernes, también a las 20,30 horas en el Teatro Municipal Villa de Mairena, con 'Zambra de la buena salvaje'.

En Mairena del Alcor, la cita será también el día 16 de octubre, con la obra 'Dulcinea', mientras que La Rinconada recibirá el viernes 16 de octubre, a las 20,00 horas en el Centro Cultural de la Villa, 'El rey de la farándula', de Lazona Teatro, un espectáculo de teatro musical protagonizado por Ángel Ruiz y Bru Ferri.

La dramaturgia, dirección e interpretación corresponden a Ángel Ruiz, mientras que Bru Ferri asume la dirección musical y el acompañamiento al piano. La obra propone un viaje al Siglo de Oro español a través de un "misterioso personaje" que reúne las facetas de actor, cómico, cantante y bufón. "Amante, confidente y espía, este singular protagonista conduce al espectador por los secretos y las anécdotas de la corte de Felipe IV, ofreciendo una visión humana y emocional del monarca y su tiempo".

PROGRAMACIÓN EN ARAHAL, LEBRIJA Y UTRERA

La agenda del sábado llevará a Arahal la obra 'Dulcinea', en concreto, al Teatro Municipal, y a Lebrija, 'El rey de la farándula', a las 20,00 horas en el Teatro Juan Bernabé.

Por su parte, Utrera será el escenario donde la compañía Aracaladanza represente 'Va de Bach', a las 18,00 horas, en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra. La propuesta, ideada y dirigida por Enrique Cabrera, cuenta con los intérpretes Carolina Arija, Jonatan de Luis, Jimena Trueba, Aleix Rodríguez y Lydia Martínez, junto a Carla Maró.

En 'Va de Bach', Aracaladanza se aproxima al universo creativo de Johann Sebastian Bach a través de una propuesta escénica que toma su música como punto de partida para explorar la imaginación, la emoción y la libertad artística. "Más que trasladar las composiciones del músico alemán al lenguaje coreográfico, el espectáculo propone un recorrido visual y sensorial inspirado en su obra, invitando al público a descubrir nuevas formas de escuchar, mirar e imaginar".