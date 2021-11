Andalucía traslada al Ministerio que el nuevo currículo "mejorará estadísticas pero no resultados académicos"

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha trasladado a la Conferencia Sectorial celebrada este miércoles que con la nueva ley educativa "se podrán alcanzar mejores cifras en las estadísticas pero no en los resultados académicos", toda vez que ha vuelto a solicitar que los fondos de recuperación que le corresponden a Andalucía (123 millones de euros), se destinen a avanzar en la implantación de la gratuidad en el primer ciclo de Educación Infantil.

Así lo ha manifestado la viceconsejera de Educación y Deporte, María del Carmen Castillo, quien ha asistido telemáticamenet a la reunión, presidida por la ministra Pilar Alegría, junto a representantes de todas las comunidades autónomas.

De este modo, respecto al nuevo currículo para las enseñanzas de Educación Primaria y de Secundaria, la viceconsejera ha incidido en que la apuesta de Andalucía "es reforzar el conocimiento de las competencias fundamentales con el objetivo de mejorar los resultados del alumnado andaluz". Así, según ha explicado, la nueva estructura curricular contempla aumentar en 105 las horas de lenguas (lengua española y extranjeras), así como en casi 90 las horas de matemáticas en toda la enseñanza obligatoria, lo que significa "la mayor carga horaria en esta área desde hace más de 30 años".

Castillo ha afirmado que "a pesar del diálogo, no se han incorporado propuestas de las CCAA, al menos de Andalucía, y que falta tiempo para planificar y organizar". "El Ministerio nos ha puesto en una posición casi imposible para llegar a tiempo de cara al próximo curso si los currículos del Estado llegan tan tarde", ha manifestado en la Conferencia.

Asimismo, ha hecho hincapié en que "hay que adelantarse a las dificultades" en el aprendizaje que presente un alumno para lograr que adquiera los conocimientos básicos y lograr así que ningún estudiante se quede atrás. Para ello "son necesarios recursos que no contempla la Lomloe" ya que para programas de mejora, la atención a la diversidad, tener grupos flexibles se necesitan refuerzos acompañados de una dotación económica.

"Con la nueva ley se podrán alcanzar mejores cifras en las estadísticas pero no en los resultados académicos", ha señalado, a la que vez que ha defendido que "nos preocupa la evaluación y la titulación, creemos que no se consigue el éxito escolar bajando el listón y sí atendiendo con antelación a los estudiantes".

Sobre los fondos de recuperación --un tema acerca del cual el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha respondido este jueves en el Pleno a preguntas formuladas por Unidas Podemos, Ciudadanos y PSOE tras la polémica sobre el rechazo de Andalucía--, la viceconsejera ha aclarado que Andalucía no ha renunciado a estos fondos sino que ha pedido "en diversas reuniones bilaterales, por escrito en las conferencias sectoriales al Ministerio de Educación y FP", que se adapte la finalidad de estos fondos a la realidad del modelo andaluz de escuelas infantiles, aceptado por todas las fuerzas políticas que en su día lo diseñaron y por las empresas del sector.

Andalucía comparte el objetivo de la Unión Europea, del Gobierno de España y del resto de comunidades de aumentar la escolarización del alumnado de 0-3 años, lo único que pide, ha destacado María del Carmen Castillo, "es que no se utilice la propuesta del Ministerio para sumar más plazas públicas, si no que se busque otro camino como incrementar las bonificaciones a las familias para adaptarse al modelo andaluz". "Este aumento de plazas públicas pondría en peligro más de 15.000 puestos de trabajo, casi todo empleo femenino, y la viabilidad de más de 2.000 pequeñas y medianas empresas", ha subrayado.

Además, ha informado de que en estos momentos en Andalucía hay un 30% de plazas vacantes en las escuelas infantiles, y por lo tanto, "no necesitamos más plazas, al menos no de forma generalizada". Dentro de la población de 0-3 años, en la comunidad andaluza están matriculados en esta etapa el 48% de los niños mientras que la media en España se sitúa en el 37%, "pero queremos escolarizarlos a todos", según sus palabras.

La propuesta del Gobierno central, ha señalado Castillo, "no garantiza los recursos suficientes para dar estabilidad futura a este servicio educativo, dado que solo asegura financiación para la construcción de centros y para el primer curso", por lo que en 2024 "podría darse la circunstancia de que no haya financiación para las plazas y ya no existiese una red de centros con las que conveniar".

En este sentido, según la consejería, en el transcurso de la Conferencia el Gobierno Central se ha comprometido a negociar con la Unión Europea la flexibilidad de los fondos de 0-3 (un total de 123 millones para Andalucía) tal y como ha solicitado esta comunidad autónoma.