El Gloria Fuertes, primer centro de Jaén que logra el sello de Centro eTwinnin

Actualizado 07/11/2018 14:55:56 CET

JAÉN, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El colegio público de Infantil y Primaria (CEIP) Gloria Fuertes de Jaén se ha convertido en el primer centro de la provincia que obtiene el sello de Centro eTwinnin (2018-19).

Así lo ha puesto de relieve la delegada territorial de Educación, Yolanda Caballero, quien ha visitado este miércoles el colegio para felicitar a su comunidad educativa por el reciente galardón otorgado por el Servicio Europeo eTwinning.

"Es una satisfacción enorme poder compartir la alegría de una comunidad educativa que gracias a su colaboración, su constancia y su trabajo en equipo ha logrado contagiar su pasión por la educación a través de proyectos que rompen barreras territoriales y abrazan los idiomas y las culturas de nuestro continente", ha manifestado.

Según ha explicado, el 'Gloria Fuertes' es el primer centro de la provincia de Jaén que consigue este galardón y ha señalado que Andalucía es la comunidad autónoma de España en la que más centros participan en estos proyectos europeos, un total de 2.694.

"En Andalucía hay ocho centros que poseen este sello. En España, 94. Y en Europa, un total de 1.217, lo que simboliza la importancia que supone este sello para un colegio como el Gloria Fuertes que, de este modo, se convierte en un referente de eTwinning", ha subrayado.

Caballero ha señalado que desde el principio, creyeron en que la calidad educativa se conseguiría a través de sus proyectos y "han colaborado y compartido proyectos con diferentes países enriqueciendo la vida educativa de su alumnado y de toda la comunidad educativa con lo que han alcanzado sus mejores deseos y sus sueños".

Por otro lado, la delegada ha mencionado que el centro comenzó en Primaria obteniendo en 2011 el Sello de Calidad Nacional eTwinning por el proyecto Sharing our Languages and cultures', que aún sigue activo en colaboración con el centro Wick CE Primary School de Reino Unido.

En Educación Infantil comenzaron en 2012, pero cada curso han desarrollado un nuevo proyecto colaborativo europeo. En los últimos tres años han sido galardonados con el sello de calidad nacional y europeo eTwinning por sus proyectos 'Reading in community', 'European storie' y 'One hundred languages to build the world'.

"Actualmente, están desarrollando los proyectos 'The heritage with eyes of childhood', 'Bring your summer holidays in class' e iniciando 'Imparare giocando con ROBO-TIC. Primi passi nel coding. Premier pas dans le codage' en Educación Infantil", ha destacado.

Finalmente, ha hecho hincapié en la calidad y el éxito educativo que la comunidad educativa ha obtenido gracias al trabajo codo con codo de toda la comunidad, su uso de las nuevas tecnologías, la formación del profesorado, la implicación de las familias y de diversos agentes culturales. "Una unión que ha hecho merecedor al CEIP 'Gloria Fuertes' de este sello de centro eTwinning", ha concluido Caballero.