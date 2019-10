Los colegios e institutos de la provincia de Jaén desarrollarán este curso 62 proyectos de Erasmus+

Publicado 09/10/2019 18:16:44 CET

Sutil (c), junto a docentes que forman parte del programa Erasmus+.

Los colegios e institutos de la provincia de Jaén desarrollarán este curso 62 proyectos aprobados para la promoción y ejecución del programa Erasmus+, lo que supone 14 más que en el anterior.

"Se trata de una magnífica noticia que viene a reforzar, junto con otras iniciativas como la implantación del Bachillerato Internacional, la apuesta de la Consejería de Educación y Deporte por la internacionalización de nuestro sistema educativo", ha afirmado el delegado territorial, Antonio Sutil.

Ha destacado que "viajar, conocer otros lugares y otras culturas, no solamente abre la mente de estudiantes y profesores e incide directamente en valores transversales que vertebran el sistema educativo, como el respeto a la diversidad o la iniciativa emprendedora".

Junto a ello, el delegado ha valorado que supone "un revulsivo fundamental en la mejora de la calidad de nuestra enseñanza por cuanto implica de modernización, intercambio de experiencias y aprendizaje cooperativo".

En total, la provincia de Jaén va a recibir una suma de 1.797.218 euros. De esta partida, 386.417 euros están dirigidos al Centro de Profesorado de Jaén. Al hilo, ha apuntado que "otro de los pilares que sustentan la nueva línea estratégica de la educación pública se basa en ofrecer más y mejores herramientas didácticas a quienes son la clave del sistema educativo, es decir, los docentes".

En la misma línea, se ha pronunciado la coordinadora de Formación del Profesorado de la Delegación territorial de Educación y Deporte, Patricia Huertas, quien ha resaltado que "es una cuantía histórica ya que el de Jaén es el CEP que más ha recibido de Andalucía, con un incremento sorprendente respecto a años anteriores".

En este sentido, ha añadido que todos los centros de profesorado jiennenses están experimentando "un proceso de renovación y revitalización que va a dar unos resultados sorprendentes en la atención a los docentes jiennenses" y, en consecuencia, a todos los integrantes de la comunidad educativa de la provincia.

En concreto, el CEP de Jaén ha recibido 46.427 euros para el proyecto 'Sumérgete en Europa', que va a permitir 23 movilidades dentro de la modalidad KA104 (destinada al sector de la educación de personas adultas) y 140.190 euros para la iniciativa 'Acción europea contra la discriminación: inclusión educativa desde la perspectiva de la igualdad y la diversidad afectivo-sexual', que va a favorecer un intercambio de buenas prácticas en el marco de las asociaciones estratégicas del sector de la educación escolar.

TRABAJO COMPLEJO

El vicedirector del CEP de Jaén, Domingo Ruiz, ha indicado que es "un trabajo muy complejo basado en la innovación y que normalmente se lleva a cabo, precisamente por las dificultades que conlleva, en las universidades".

"Por este motivo, nos sentimos muy orgullosos de que el CEP de Jaén no solamente haya conseguido la financiación para esta idea, sino de haber quedado el número uno a nivel nacional en la evaluación de los proyectos de su modalidad", ha manifestado.

Se trata de un plan de 36 meses que incluye a 6 socios (España, Reino Unido, Portugal, Italia, Grecia y Suecia) y que no solo implica a entidades educativas sino también a autoridades como el gobierno regional de Cambridge, asociaciones dedicadas a la educación no formal de adultos o cooperativas de desarrollo local.

Por último, el CEP está incluido como institución asociada en otro proyecto de buenas prácticas que coordinado por la cooperativa de Educación, Cooperación y Desarrollo (adscrita a la Universidad del Algarve, en Portugal), con una cuantía de 199.800 euros.

322 MOVILIDADES

En su conjunto, los 62 proyectos aprobados se van a traducir en 322 movilidades de alumnado y profesorado al extranjero. De ellas, 199 pertenecen al llamado KA101, destinado a la dinamización de personas por motivos de aprendizaje en el sector de la educación escolar (Infantil, Primaria y Secundaria).

Son beneficiarios un total de 18 centros, entre ellos, el CEIP Sebastián de Córdoba, en Úbeda, con más de 20.000 euros; los IES San Juan Bosco y Virgen del Carmen, en la capital, con más de 30.000 y casi 50.000 euros, respectivamente, o el IES La Pandera, de Los Villares, con casi 22.000 euros.

En el sector de la Formación Profesional son nueve los centros con proyectos aprobados. En su total, se destinan 149.588 euros en este apartado (modalidad KA 102) que van a permitir 88 movilidades gracias a proyectos como 'Improving agrarian trainees in Europe', del IES Virgen de la Cabeza de Marmolejo, 'Diseñando un futuro europeo para todos', del IES Los Cerros de Úbeda o 'Las Fuentezuelas por Europa', del IES Las Fuentezuelas en la capital.

"La formación profesional no solamente debe adaptarse al entorno productivo en el que se inserta el centro educativo, sino también abrirse a nuevos horizontes laborales e intercambiar experiencias innovadoras y relevantes con estudiantes y empresas europeas y de otras zonas del mundo", ha comentado el delegado territorial de Educación y Deporte.

En las modalidades destinadas a la educación superior (KA102), personas adultas (KA104) y a asociaciones estratégicas en el sector de la Educación Escolar, se financian 17 proyectos con 335.650 euros, incluido el presentado por el CEP de Jaén.

Por último, hay un apartado destinado a asociaciones de intercambio escolar, donde se incluyen siete proyectos de otros tantos centros de la provincia, destacando 'Flipped Classroom strategy to fight against school absenteeism improving students motivation and performance', del IES Los Cerros de Úbeda, con más de 136.000 euros.

EL PROGRAMA

Erasmus+ (2014-2020) es el programa integrado de la Unión Europea (UE) en los ámbitos de la educación y la formación, juventud y deporte, que ofrece oportunidades para todas las personas y en todos los sectores educativos (Educación Escolar, Formación Profesional, Educación Superior y Educación de Personas Adultas).

En España, se gestiona por parte del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie), que actúa como Agencia Nacional del programa en los ámbitos de la educación y la formación y que está adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Los países del programa son los estados miembros de la UE, la República de Macedonia del Norte, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Serbia y Turquía. Además, Erasmus+ incorpora una fuerte dimensión internacional, es decir, colaboración con países asociados en todo el mundo en el ámbito de la Educación Superior, por lo que las movilidades en Educación Superior se pueden realizar no solo dentro de Europa, sino también en cualquier país del mundo (desde 2015).