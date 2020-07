Educación incrementa el número de docentes en cinco centros rurales de la provincia de Jaén

SANTIAGO PONTONES (JAÉN), 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Deporte ha otorgado un cupo extraordinario de docentes a cinco centros rurales de la provincia de Jaén.

Según concreta la Consejería en una nota de prensa, se tratan del Colegio Público Rural (CPR) de Puente del Obispo, en Baeza; el CPR Sierra Sur, en la pedanía de Santa Ana de Alcalá la Real; el CPR Santa María de la Peña en Benatae; el CPR Alto Segura en Santiago de la Espada y el CPR Alto Guadalquivir en Coto Ríos, pedanías del municipio de Santiago Pontones.

En este punto la Junta resalta que en Santiago Pontones viven alrededor de 30.000 personas repartidas en una superficie de casi 700 kilómetros cuadrados con más de cien núcleos poblacionales, lo que la convierte en una de las zonas con menos densidad geográfica del país, además de presentar una orografía escarpada completamente diferente a la del resto de la provincia.

En total, la educación pública atiende a 154 niños que estudian Infantil y Primaria en seis sedes diferentes y a 186 alumnos de Secundaria (ESO) en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Villa de Santiago, en Santiago de la Espada.

"Las peculiaridades de nuestra provincia presentan retos específicos que deben ser tratados de forma precisa e individualizada y Santiago Pontones es un ejemplo de que Jaén se caracteriza por la diversidad y, por tanto, debemos trabajar de forma conjunta con los representantes municipales para que la educación en las zonas más alejadas de los grandes núcleos poblacionales sea de la misma calidad que la del resto de pueblos y ciudades", ha declarado el delegado territorial de Educación y Deporte en Jaén, Antonio Sutil, en una reunión con el alcalde, Pascual González.

Por este motivo, ha explicado Sutil, la Consejería ha priorizado en el proceso de planificación de la escolarización para el curso 2020-2021 la dotación de nuevos docentes en centros rurales. "Este es otro ejemplo más de que la escuela rural es una prioridad de esta Consejería y de su titular, Javier Imbroda, más aún en una provincia como Jaén, donde es fundamental que la población pueda trabajar y desarrollar su vida familiar y laboral en el lugar en el que nace para frenar la emigración y mejorar las posibilidades económicas y las expectativas de futuro de todos los jiennenses", ha dicho.

En este sentido, ha recordado que hace unos días también mantuvo un encuentro con la alcaldesa de Villarrodrigo, Maria Virtudes Ojeda, para anunciarle que la Delegación territorial de Educación en Jaén mantenía una unidad en la pedanía de Onsares, pese a que en el curso 2020-2021 solamente cuenta con tres alumnos matriculados.

OBRAS EN UNA RESIDENCIA ESCOLAR

Por último, el delegado ha informado al alcalde de que en pocos días van a comenzar las obras en la residencia escolar Mirasierra, consistentes en la sustitución de la cubierta y la adecuación de cerramientos de fachadas, con una inversión de 165.000 euros. Además, en el IES Villa de Santiago hay prevista otra intervención para habilitar y mejorar espacios e instalaciones para los ciclos de formación profesional de la rama agraria por un importe de 167.000 euros.

Según Sutil, estos son "los otros dos pilares estratégicos" de la Consejería en las zonas con tendencia a la despoblación: mejorar las infraestructuras y fomentar la Formación Profesional (FP), adaptándola a las demandas y a las necesidades del entorno para "que se produzca un enriquecimiento recíproco", de manera que el alumnado se forme "para poder potenciar la economía del municipio y el tejido productivo de la zona se incremente gracias a profesionales cualificados nacidos en la comarca".

INCREMENTO DE LA PLATILLA DOCENTE

Por otra parte, y en referencia a la escolarización en el conjunto de la provincia, Sutil ha detallado que para el próximo curso 2020-2021 se han ofertado en Jaén 6.672 plazas sostenidas con fondos públicos en el segundo ciclo de Infantil (tres años). "Teniendo en cuenta que se han recibido 4.819 solicitudes, podemos concluir que esta Consejería no solo no recorta, si no que mantiene una oferta que se sitúa muy por encima de la demanda para continuar bajando la ratio y mejorar la calidad de la enseñanza", ha indicado.

No obstante, ha especificado que para poder conseguir esa excelencia "es fundamental redistribuir bien los recursos y otorgárselos a quien más lo necesita" y, en este punto, se encuentran los centros de los entornos rurales, en los que "son fundamentales estas inversiones para evitar el abandono de las familias del municipio".

Además, ha recordado que entre 2013 y 2019, antes del cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, "se eliminaron solamente en la provincia de Jaén 305 unidades en escuela pública y cuatro en la concertada, abarcando tanto a Infantil y Primaria como a ESO y Bachillerato".

"No obstante, somos conscientes de que en esa misma etapa hubo 10.719 alumnos menos en la escuela pública y 465 menos en la concertada y que el verdadero problema es el descenso de la natalidad; de ahí la importancia de invertir y luchar por conseguir que nuestros niños estudien en sus pueblos, vivan en sus pueblos, trabajen en sus pueblos y creen riqueza en sus pueblos, y en ese empeño vamos a continuar y no en el uso de la educación para hacer política, algo en lo que jamás, por decencia, vamos a entrar", ha concluido Sutil.

En cuanto al aumento del profesorado, recientemente la Junta ha hecho público el Plan de Acción en Educación para el curso 2020/2021, que movilizará 600 millones, "una inversión sin precedentes", en palabras del delegado territorial.

Así, el sistema educativo andaluz va a contar con 8.010 profesionales más que van a suponer un refuerzo extraordinario de plantilla docente en Primaria y Secundaria de 4.984 maestros y profesores. Además, se van a contratar 826 docentes más para cubrir las horas lectivas del equipo Covid-19, 152 profesionales de Integración Social (PTIS) en Educación Especial y 1.600 profesionales de la limpieza. Los centros públicos van a tener, también, 450 docentes de incremento neto de plantilla correspondiente al presupuesto de 2020: 350 de FP y 100 para ESO y Educación Especial, y un aumento de 58 millones de euros más para sustituciones docentes durante el curso 2020-21.