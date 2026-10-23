Granada acoge las Jornadas Provinciales de Orientación Educativa para abordar los retos del curso

El Paraninfo del Parque Tecnológico de la Salud de la Universidad de Granada (UGR) acoge las I Jornadas Provinciales de Orientación Educativa, un encuentro dirigido a profesionales de la orientación y de la comunidad educativa - JUNTA

GRANADA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Paraninfo del Parque Tecnológico de la Salud de la Universidad de Granada (UGR) acoge las I Jornadas Provinciales de Orientación Educativa, un encuentro dirigido a profesionales de la orientación y de la comunidad educativa para abordar cuestiones relevantes para el desarrollo de su labor durante el curso 2026-2027.

Así lo ha dado a conocer la Junta de Andalucía en un comunicado, en el que detalla que la jornada reúne a cerca de 400 asistentes y cuenta con la participación de profesionales de los equipos de orientación educativa, de los departamentos de orientación de los centros docentes y de otros ámbitos vinculados a la atención educativa.

El programa combina la presentación de novedades y procedimientos de trabajo para el nuevo curso con intervenciones centradas en la inclusión de las personas con discapacidad y la atención al alumnado con diabetes en el entorno escolar.

La delegada de Educación de la Junta en Granada, María José Martín Gómez, ha destacado el papel de la orientación en el acompañamiento al alumnado y a los centros, y ha asegurado que la orientación educativa es una tarea que requiere escucha, coordinación y conocimiento de las necesidades de cada alumno y alumna. "Encuentros como este permiten compartir información y reflexionar sobre cómo afrontar, desde la colaboración entre profesionales, los retos que se presentan en el día a día de los centros", ha subrayado.

Martín Gómez ha señalado también la importancia de la coordinación entre los distintos agentes educativos y las familias para ofrecer una respuesta adecuada a las diferentes situaciones que pueden surgir a lo largo de la trayectoria escolar.

Durante la sesión, el Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional (ETPOEP) presenta información de interés para el curso 2026-2027, con especial atención a los procedimientos de orientación y atención a las necesidades educativas especiales, la coordinación con los equipos de orientación educativa y los departamentos de orientación, y las novedades relacionadas con la gestión de la información en el sistema Séneca.

Entre los asuntos previstos figuran la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la escolarización y la organización de los recursos, la atención educativa domiciliaria por motivos de salud, la acción tutorial, la convivencia y el bienestar emocional. Asimismo, se abordarán aspectos relacionados con la orientación académica y profesional y con los itinerarios formativos del alumnado.

La programación incluye dos intervenciones especializadas. Por un lado, Inserta Empleo, entidad de Fundación ONCE, aborda la orientación y la inserción laboral de las personas con discapacidad, poniendo el foco en los procesos de acompañamiento y en la transición hacia el empleo.

Por otro, María José Heras Sáez, vinculada al ámbito de la atención a la diabetes pediátrica, tratará la diabetes en el entorno escolar y las cuestiones que deben tenerse en cuenta para favorecer la atención y el bienestar del alumnado.

Las jornadas cuentan con la participación de Manuel Ramos, secretario de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UGR, así como de representantes y profesionales vinculados a la organización y al desarrollo de la orientación educativa en la provincia.

Con esta convocatoria, la Delegación de Educación ofrece un espacio de información e intercambio profesional en torno a las cuestiones que afectan a la orientación educativa durante el nuevo curso, desde la atención a la diversidad y la coordinación sociosanitaria hasta el acompañamiento académico, profesional y emocional del alumnado.