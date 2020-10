Imbroda y Haze apuestan por fomentar la cultura del esfuerzo y animan a "adquirir mentalidad de superación"

SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, y el rapero Sergio López Sanz 'Haze' han coincidido este lunes en la necesidad de fomentar la cultura del esfuerzo y de "adquirir una mentalidad de superación", porque "no podemos instalarnos en el conformismo de esperar a que el mundo nos solucione la vida", ha señalado el titular de Educación, que también ha apuntado que "hay que llegar a esos jóvenes de los barrios humildes que de verdad creen en la ley del esfuerzo pero cuyas familias no tienen recursos".

El desayuno informativo de Europa Press, patrocinado por la Fundación Cajasol, Atlantic Copper, Cepsa y Laboratorios Vir, ha comenzado con un vídeo en el que Haze, nacido en 1978 en el barrio sevillano de Los Pajaritos y que fue reconocido en la Universidad de Sevilla (US) por tener el mejor expediente de la promoción 2017-2018 del Máster de Estudios Americanos, apela a la educación como síntoma de igualdad y afirma que la "cultura es el arma que defenderá lo tuyo en el futuro".

Haze ha afirmado que tras su éxito en el mundo de la música vino la crisis de 2008 y buscó una opción B, por lo que se propuso hacer la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, cursando el Grado de Filología Hispánica en la Universidad de Sevilla y posteriormente dos másteres. "No solo tenía que conformarme con lo vivido en la calle, con ser ejemplo resiliente, también era importante que estuviera en la universidad", ha destacado, para añadir que estar "con 32 años en primera fila ha sido unas de la experiencias más enriquecedoras de la vida".

Así, Haze ha subrayado que "es importantísima la cultura del esfuerzo", porque "las cosas hay que ganárselas a pulso", para añadir que la educación está ahí siempre, no solo la reglada sino la que te puedan dar en casa" y que "le encanta aprender". "Hay gente que si subo una foto con Javier a redes sociales no le importa absolutamente nada, le haría más ilusión que me hiciera una foto con Alejandro Sanz y hay muchos jóvenes a los que les encantan mis canciones, y no le interesa nada mi labor educativa y docente".

"Creo que el quid de la cuestión es la cultura del esfuerzo, pero hay quien no la tiene, quien cree que música es el instrumento con el que hacerse famoso y ganar dinero y piensa que eso es sencillo", y mi rol como futuro docente "es el de indicar y decir que la música es maravillosa, subirse al escenario, tener fans, pero también es importante la educación y formarse". "Para mí la educación en valores es esencial para ser mejor persona y formar parte de una sociedad más justa", ha enfatizado.

Por su parte, Imbroda ha calificado de "fundamentales" las palabras de Sergio López, para destacar "la apuesta firme por la cultura del esfuerzo" que se hace desde Educación, por eso Andalucía se opone "frontalmente" a que un alumno pueda pasar de curso sin límite de asignaturas suspensas, para criticar que "estamos en una sociedad de la queja permanente y que siempre responsabiliza a otro de lo que le ocurre, no a uno mismo". Ha considerado que "no hay mejor lugar para revertir esa mentalidad que la propia escuela" y para eso "nuestros docentes tienen que estar especialmente mentalizados para ello, que lo están".

Sobre el sistema educativo actual, Haze ha apostado por hacer una ley de educación que "perdure en el tiempo" y no dependa del partido que esté en el poder, y ha apuntado que en barriadas como Los Pajaritos "hay pocas oportunidades porque hay pocos recursos", de modo que considera que "sería muy importante lanzar una contracultura de referentes en sus propios barrios que hayan conseguido éxito profesional, académico o ambos". Así, anima a administraciones y medios de comunicación a ensalzar a "gente anónima de los barrios que logre éxito profesional y académico" para que los referentes de la juventud "no sean sólo Ronaldo o Messi".

En este sentido, Imbroda ha subrayado que en todo el tiempo que lleva la frente de Educación sus "prioridades fundamentales" han sido el apoyo a los alumnos de educación especial y a aquellos de zonas vulnerables. "He escuchado a los docentes para que me transmitan sus necesidades, cómo hacer desde la Consejería para mejorar la situación", porque "las desigualdades sociales nacen de las desigualdades educativas".

DESTACA SU APUESTA POR LA "ESTABILIDAD" DE LA PLANTILLA DOCENTE

En este sentido, el titular de Educación apuesta por la estabilidad de la plantilla docente, que en estas zonas tienen una rotación de "un 70%" porque "no todo los docentes sirven para dar clases en esas zonas y tiene que haber un puesto específico para este tipo de profesorado", ya que "es imposible un proyecto educativo estable con esa rotación".

Además, ha destacado que el PROA, el plan de refuerzo, que siempre empieza a final de año se ha iniciado en septiembre, y el Plan Impulsa, que "se ha puesto en manos de los centros que desarrollan una labor de difícil desempeño", y al que se han acogido 500 de los 600 centros que en Andalucía están en zonas desfavorecidas.

Otras de las cuestiones que se han tratado en este diálogo ha sido la educación en tiempos de Covid-19, ante la que Haze se ha referido a las "desventajas que sufren miles de jóvenes en esta situación", con lo que ha animado a Imbroda a que además de recoger información de los directores, también pregunte a las asociaciones de vecinos de estos barrios, a las parroquias, a los centros cívicos, que le darán una información "muy valiosa para aquellos jóvenes de barrios pobres creen en la ley del esfuerzo".

Una idea que el titular de Educación ha considerado "muy interesante", toda vez que ha apuntado que "no podemos instalarnos en el conformismo y tenemos que romper entre todos lo que nos dice que tenemos que esperar a que el mundo nos solucione los problemas. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a poner los medios para solucionar la situación en la que estás?". Así, anima a adquirir una mentalidad de superación: "No podemos instalarnos en el conformismo de esperar a que el mundo nos solucione la vida", ha abundado.