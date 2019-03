Javier Imbroda destaca "a tantas mujeres que han luchado" por la igualdad y su apuesta por el deporte femenino

Publicado 08/03/2019 13:48:36 CET

SEVILLA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha destacado que este 8 de marzo es una jornada "para celebrar, para reivindicar y para recordar a tantas mujeres que han luchado para que hoy tengamos más oportunidades hombre y mujeres", toda vez que ha destacado la apuesta de su consejería por el deporte femenino.

En declaraciones a los periodistas durante su visita al Centro de Tecnificación de Tenis Blas Infante, Imbroda ha dicho estar "muy contento" por poder celebrar este Día de la Mujer en unas instalaciones deportivas y ha destacado que el objetivo "no es otro que lanzar un mensaje simbólico a nuestra sociedad de nuestra apuesta por el deporte femenino".

"La mujer, como en tantas cosas, ha ido conquistando parcelas y el deporte no ha sido un excepción, y hoy día nuestras deportistas son la admiración de toda la sociedad", ha subrayado Imbroda, quien ha añadido que le encanta ver "cómo el deporte femenino se va haciendo hueco, cómo va llamando a la puerta de los medios de comunicación para que también les presten atención y van conquistando su espacio".

Pero el consejero de Educación ha añadido que todo esto "pasa por una raíz fundamental" que es la educación, "crear una cultura de hábitos saludable", porque el deporten "no es solo competición". Así, ha animado a hacer alguna actividad física y pasarlo bien, pues "no hay medicación más importante y más barata que el ejercicio físico", subraya.

En este sentido, ha añadido que esto es algo cultura y se inicia en edades tempranas, y ha destacado que "es una apuesta de su consejería ir fomentando e implantando esa cultura de hábitos saludables e ir introduciendo actividades físicas deportivas en los centros desde la escuela infantil".

"No me gusta que me digan que el norte hace deporte y el sur lo ve por la tele", ha manifestado Imbroda, que ha añadido que "evidentemente todo empieza en edad temprana y en la educación" y ha insistido en que el deporte femenino "es una línea estratégica" de su consejería.

Por último, ha incidido en que hoy una jornada "para reivindicar y para recordar a tantas mujeres que han luchado para que hoy tengamos más oportunidades hombre y mujeres", toda vez que ha destacado que "su modelo de vida es una mujer, que fue su madre".

En este acto ha participado también la directora general de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos, Isabel Sánchez, ha destacado que celebra el Día de la Mujer en un entorno deportivo "es una oportunidad para dar el mensaje de la necesidad de impulsar la práctica deportiva entre todas las niñas y jóvenes andaluzas, porque es en la adolescencia cuando tenemos brecha de género en el deporten femenino".