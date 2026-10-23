La Junta adjudica la compra de equipamiento para los ciclos formativos de cocina del IES Lola Flores en Jerez

Obras en el interior del IES Lola Flores de Jerez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado el suministro e instalación de equipamiento de cocina para los ciclos formativos de Hostelería y Turismo en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Lola Flores de Jerez de la Frontera (Cádiz), que incluye muebles de cocina, equipos para cocinas industriales, aparatos electrodomésticos y equipos de refrigeración y congelación.

Según informa la Junta en una nota, esta adquisición, con un importe de 340.142 euros, tiene como finalidad dotar del equipamiento específico necesario para la puesta en marcha de estos ciclos formativos en el nuevo edificio que se está construyendo en el IES Lola Flores, en concreto, en los talleres de Cocina, Panadería y Pastelería y de Servicios de Restaurante y Bar que se van a habilitar en este edificio.

Así, entre los diversos artículos adquiridos figuran electrodomésticos como lavavajillas, hornos y fuegos, microondas, sistema de extracción de humos, máquina de café, mesas refrigeradas, carro caliente o armario de congelación, así como lavamanos, material para pastelería y panadería, carros de transporte de platos, mesas y sillas de comedor, mantelería o cristalería y cubertería.

La Junta ha explicado que el expediente se ha dividido en ocho lotes para favorecer la concurrencia a la licitación, especialmente por parte de pymes. Ls empresas adjudicatarias han sido Proyectos Industriales Hnos. Antúnez S.L., con un total de cinco lotes ya formalizados, Distribuciones Generales MRC S.L., con dos lotes ya formalizados, y Ventura Maquinaria de Hostelería S.L., con un lote adjudicado pendiente de formalización.

Asimismo, la Junta ha recordado que la Agencia Pública Andaluza de Educación está ejecutando actualmente obras de ampliación en el IES Lola Flores, con un presupuesto de más de tres millones de euros, que supondrá la construcción de un nuevo edificio para ciclos formativos, con más de 1.000 metros cuadrados de superficie. Además, se están adecuando los espacios existentes para albergar dos líneas de secundaria, dos de bachillerato y otros espacios para FP.

En este sentido, ha indicado que en el nuevo edificio se alojarán todos los talleres necesarios para los ciclos que imparte el centro, de la familia de Hostelería y Turismo, que serán los destinatarios del equipamiento adquirido a través de este expediente.