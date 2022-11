La Junta colabora con Endesa para que once IES andaluces implanten FP Dual vinculada al sector energético

CÓRDOBA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha destacado este jueves que un total de once institutos andaluces han implantado este curso por primera vez el Grado de Superior de Sistemas Electrotécnicos y automatizados en la modalidad de Formación Profesional Dual, gracias a la colaboración con Endesa.

Así lo ha afirmado Del Pozo, durante la vista que ha girado al IES Maimónides de Córdoba, uno de los centros seleccionados para impartir este ciclo formativo relacionado con el sector energético y donde ha estado acompañada por el director general de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez.

Patricia del Pozo ha resaltado la importancia de trabajar de manera conjunta con las empresas para diseñar una planificación adecuada que, además de formar a los jóvenes en materias que tienen futuro, proporcionar los perfiles profesionales que demandan los distintos sectores productivos.

Como ejemplo, según ha explicado la consejera, se encuentra la colaboración con Endesa que va a permitir que esta empresa tenga mano de obra cualificada en el sector eléctrico para el mantenimiento de sus infraestructuras así como para la ejecución de nuevos proyectos.

Serán hasta 190 alumnos andaluces los que estén cursando el Grado de Superior de Sistemas Electrotécnicos y automatizados en la modalidad de FP Dual, en la que el aprendizaje se realiza, tanto en los centros docentes, como en empresas cuya actividad está relacionada con el perfil profesional. En el caso del IES Maimónides serán 15 estudiantes.

Igualmente, Del Pozo, que también ha estado acompañada por la viceconsejera de Desarrollo Educativo, Macarena O'Neill; la teniente alcalde del Ayuntamiento de Córdoba Blanca Torrent, y el director del IES Maimónides, Diego Copé, entre otras autoridades, ha remarcado el gran impulso que el Gobierno andaluz ha dado a la FP Dual en los últimos años, para facilitar una mayor y mejor conexión entre esta modalidad de enseñanza y el entorno productivo, y así aumentar la empleabilidad de los jóvenes.

De hecho, "desde 2018 casi se han triplicado el número de alumnos y de empresas, aunque todavía estamos lejos de las necesidades de Andalucía", según ha dicho, lo que no quita que en 2018 había 408 proyectos, 6.675 alumnos y 3.282 empresas, mientras que este curso son 772 los proyectos, 14.354 los estudiantes y que las empresas implicadas son casi 8.500 empresas.

En el caso de Córdoba, en donde la consejera ha señalado que la FP Dual se adaptará también a proyectos como la futura Base Logística del Ejército de Tierra, Del Pozo ha señalado que se ha pasado de 56 proyectos de Dual en 2018 a 87 en la actualidad, y se ha duplicado el número de empresas implicadas (de 719 a 1.462). Respecto al alumnado, de poco más de un millar en este curso están matriculados 1.676.

Estas cifras, según ha subrayado la consejera, demuestran la prioridad del Gobierno que preside Juanma Moreno por esta modalidad, que es "una herramienta ideal para combatir el desempleo juvenil". En este sentido, Del Pozo ha recordado el compromiso del presidente andaluz de crear 20.000 nuevas plazas de FP en esta legislatura, un tercio de las cuales será en Dual.

Para lograr estos objetivos, la consejera ha señalado la necesidad de llegar también al mayor número de pymes y micropymes, "desde el convencimiento de que nos necesitamos mutuamente, porque la formación en la empresa garantiza el acceso a una tecnología punta y los centros facilitan una cantera de trabajadores formados en el centro de trabajo a su medida".

ENDESA

Por su parte, el director general de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez, ha destacado, en primer lugar, que "las redes de distribución eléctrica son las que van a permitir que cada vez haya más generación renovable integrada en el sistema eléctrico, que se produzca el despliegue masivo de la movilidad eléctrica, del autoconsumo y de la generación distribuida".

Precisamente, Sánchez, quien ha estado acompañado por la responsable de Relaciones Institucionales de Endesa en Andalucía y Extremadura, Pilar Delicado, y el responsable de la filial de Redes, e-distribución, de Endesa en Córdoba, Paco Hernández, ha argumentado que "en este nuevo escenario de cambio radical del papel de la distribución eléctrica, cada vez van a ser más necesarios profesionales que se encarguen de mantener, modernizar y ampliar esas redes aplicando las últimas tecnologías".

Dichos profesionales saldrán del nuevo programa, que conlleva una parte de formación práctica y una parte teórica que, desde e-distribución, se ha comenzado ya a impartir de manera gratuita a 22 profesores de los centros andaluces participantes en este programa.

Los estudiantes que terminen la formación, que tiene una duración de dos años, habrán adquirido de este modo los conocimientos específicos para operar las redes eléctricas, incluyendo formación novedosa referida a trabajos en baja tensión, trabajos en altura y trabajos en instalaciones subterránea.

Gracias al diseño de la formación en formato dual, a los tres meses de iniciar el curso podrán comenzar sus prácticas en las empresas contratistas de Endesa, lo que facilitará que vayan familiarizándose con aspectos prácticos y comiencen a ser conscientes de la cultura empresarial y, especialmente, de la importancia que Endesa y sus empresas contratistas conceden a la seguridad.

SALIDAS PROFESIONALES

Los datos de la estadística de inserción laboral de graduados en Formación Profesional indican que la FP Dual tiene mayor tasa de inserción laboral dentro de las modalidades de FP. En el primer año después de finalizar el Grado Medio la mitad de los alumnos de FP Dual trabajan, un porcentaje que aumenta hasta los dos tercios en el caso de la FP de Grado Superior.

En los próximos años se va a producir una demanda sostenida de profesionales en áreas como las redes de distribución que, según el informe 'Connecting the dots: Distribution grid investment to power the energy transition' de Deloitte, requerirán una inversión de entre 375-425 mil millones de euros en el periodo 2020-2030 en la Unión Europea (UE) de los 27 más Reino Unido.

Endesa sitúa las redes de distribución entre sus prioridades para los próximos años. Solo en el periodo 2022-2024 invertirá 2.900 millones de euros en el desarrollo, modernización y ampliación de la red que gestiona su filial e-distribución, de los que 1.300 millones se destinarán a la digitalización de las infraestructuras para mejorar su eficiencia y resiliencia, y para finales de 2030 la cifra de inversión alcanzará los 12.000 millones de euros.