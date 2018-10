Junta da la bienvenida a docentes europeos del Proyecto Erasmus del 'Lapachar' de Chipiona

Actualizado 01/10/2018 14:59:15 CET

CÁDIZ, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Educación de la Junta en Cádiz, Remedios Palma, ha recibido este lunes en la sede de la Delegación a un conjunto de 15 profesores europeos que están participando en el Proyecto Erasmus Plus 'Help our mother earth', junto con los docentes del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Lapachar' de Chipiona.

Según ha informado la Junta en una nota, en este proyecto participan seis países, entre los que se encuentran España, Polonia, Rumania, Turquía, Italia y, por último, Hungría, que es quien ejerce la coordinación de este Erasmus. Uno de los objetivos que persiguen es el de concienciar al alumnado sobre la necesidad de preservar el medio ambiente, descubriendo juntos las líneas de mejora que necesita el planeta para conseguir una vida mejor y más saludable en el futuro.

Durante la bienvenida, Palma ha señalado que "la mejor forma de concienciar sobre un problema ecológico global es hacerlo desde una plataforma internacional, donde la riqueza de una perspectiva múltiple también nos ayuda a descubrir múltiples estrategias pedagógicas, así, este tipo de proyectos no sólo consigue formar a nuestro profesorado en el terreno de los idiomas, también supone un escenario excelente para el intercambio de prácticas docentes".

A lo largo del curso 17/18, nueve docentes del CEIP 'Lapachar' llevaron a cabo dos viajes transnacionales a Hungría y Turquía, y un viaje de aprendizaje y enseñanza a Rumanía, donde pudieron conocer tanto los proyectos educativos de los centros visitados como las herramientas pedagógicas que se emplean para llevarlos a cabo, gracias tanto a reuniones con miembros de las comunidades educativas como a la observación directa en las aulas.

Asimismo, en este segundo año del proyecto, es el colegio 'Lapachar' quien se convierte anfitrión de los países participantes, para lo cual, además de la realización de murales y decoración en las aulas con 'rincones Erasmus', tienen también preparada una serie de actividades entre las que se encuentran reuniones con la comunidad educativa del colegio y con diferentes representantes de instituciones locales y provinciales, representaciones teatrales por parte del alumnado del CEIP 'Lapachar' e incluso preparar un huerto y sembrar un árbol entre los docentes de los diferentes países como símbolo del proyecto.

Finalmente, al cierre del acto de bienvenida, la delegada de Educación ha puesto en valor la participación, cada vez mayor, en este tipo de proyectos, afirmando que "programas como este son una oportunidad y una responsabilidad; oportunidad porque los docentes conocen de primera mano las estrategias educativas de otros países, y responsabilidad porque lo aprendido siempre es una guía de evaluación y de proyección del propio trabajo realizado, ahí radica la riqueza de estos programas colaborativos".