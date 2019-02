La Junta desarrollará en julio un programa de refuerzo educativo para alumnos de Primaria combinado con deporte

Publicado 11/02/2019 14:28:09 CET

SEVILLA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía desarrollará el próximo mes de julio un nuevo 'Programa de Refuerzo Educativo y Deportivo' dirigido al alumnado de Educación Primaria escolarizado en centros "sostenidos con fondos públicos", que combinará el aprendizaje de matemáticas, lectura e inglés con la práctica deportiva y las actividades de ocio saludable.

La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha presentado este lunes las líneas básicas del nuevo programa en una rueda de prensa en la sede del departamento en la que han intervenido tanto el consejero, Javier Imbroda, como la viceconsejera del ramo, Marta Escrivá.

Imbroda ha señalado que el programa responde fundamentalmente a la "inquietud" y "preocupación" que le genera al nuevo Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) el "abandono escolar" temprano en Andalucía, comunidad que cuenta con "la tasa más alta de Europa" al respecto, según ha lamentado, al tiempo que ha subrayado que es un índice que "coincide con la tasa de paro".

"Podemos decir que el abandono escolar es la cantera del paro", ha advertido en ese sentido el consejero, quien ha explicado que el programa que ha presentado tendría una inversión aproximada de once millones de euros --cantidad con la que ya cuentan a partir de fondos europeos, según ha indicado Marta Escrivá--, e iría dirigido a unos 100.000 alumnos para reducir las cifras de abandono escolar temprano, así como también pretende favorecer la conciliación de las familias.

En la que ha sido su primera comparecencia ante la prensa como consejero, Imbroda ha defendido que "no hay mejor inversión en una sociedad que la educación", donde él no habla de "gasto", y ha expuesto que con este plan quieren que "el alumnado alcance el éxito educativo para que sus logros le inviten a permanecer y destacar dentro del sistema, y alcance así el máximo grado de cualificación posible".

Además del fomento del "éxito educativo", Imbroda ha señalado otros objetivos de esta iniciativa como contribuir a la disminución de la obesidad infantil, a través del deporte y de los hábitos alimenticios y de vida saludable, o a la conciliación de la vida laboral y familiar.

El consejero ha explicado que los docentes que participen en este programa contarán con "información directa" de los tutores de los alumnos sobre el rendimiento académico de los escolares que se beneficiarán del mismo.

CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

En concreto, el programa de Refuerzo Educativo se dirige a centros "sostenidos con fondos públicos" de las ocho provincias andaluzas que podrán desarrollar el programa previa solicitud y aprobación por parte de la Consejería de Educación. De esta manera, los centros concertados que cumplan ese requisito también podrán acogerse a este plan, según ha confirmado la viceconsejera Marta Escrivá.

El consejero ha querido dejar claro que la Junta no concibe este programa para que sirva como una especie de "guardería" para los escolares que participen en el mismo, sino que "va a exigir esfuerzo", porque con él se quiere "llegar al éxito de cada uno de nuestros alumnos". En esa línea, ha indicado que desde la Administración se intentará mentalizar de que esta iniciativa "no es un campus de verano, sino que tendrá dosis de excelencia".

PROGRAMA BONIFICADO PERO NO GRATUITO

No obstante, también ha indicado que en este programa "no está contemplado el servicio de aula matinal o de comedor escolar, sino el refuerzo" descrito, al tiempo que ha anunciado que el programa "no va a ser gratuito al 100%", aunque "estará bonificado sobre el 95%", de modo que, según sus estimaciones, los alumnos tendrían que pagar una cantidad "simbólica" de aproximadamente "un euro" al día durante la quincena en la que dure su experiencia en este programa.

En caso de tener que aplicar criterios de priorización de centros, se primará a aquellos que desarrollen planes de compensación educativa y a los que se encuentren en zonas de exclusión social y tengan un mayor porcentaje de fracaso escolar, según ha precisado la Consejería en un comunicado en el que, además, ha explicado que, dado que las actividades se desarrollarán en julio, se optará "siempre que sea posible por centros con aire acondicionado", y se contará con alumnos de distintos colegios de una misma zona de escolarización, públicos o concertados.

También se primarán aquellas zonas en las que los ayuntamientos no estén desarrollando este tipo de actividades, y donde podrán participar los alumnos que cumplan los requisitos en los centros que expresen su deseo de participar en el programa.

Este plan estará "especialmente enfocado" a aquellos jóvenes que tengan mayor riesgo de abandonar el sistema educativo por dificultades en el aprendizaje y circunstancias socioeconómicas adversas, según se ha explicado en la rueda de prensa.

Además, desde la Consejería han indicado que ya se está trabajando en la consecución de ayudas europeas que permitan un aumento del presupuesto destinado a este programa --y, con él, un incremento del número de alumnos beneficiarios--, así como Imbroda ha indicado que la intención es contar con el apoyo de las administraciones municipales para implantar el programa en el mayor número de zonas posible.

El consejero, que ha señalado que este plan forma parte de las medidas acordadas por PP-A y Cs para poner en marcha en los primeros cien días del gobierno porque "nos urge que todos nuestros niños tengan esta oportunidad de refuerzo educativo", ha explicado que el operativo para su aplicación "ya está en marcha", y en el marco del mismo se quiere contactar con la comunidad educativa.

CONTRA LA "LACRA" DEL ABANDONO ESCOLAR

Imbroda ha considerado que este programa constituye "un magnífico primer paso para combatir la lacra del abandono escolar en Andalucía", y ha explicado que aunque se va a empezar a aplicar con alumnos de Primaria, "no descartamos prolongar estos programas a lo largo del curso e incluir el nivel de Secundaria".

"Estamos en fase de estudio", ha apostillado el consejero, quien a preguntas de los periodistas también ha revelado que para aplicar este programa "se creará una bolsa de docentes".