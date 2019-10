La Junta destaca la "apuesta por la excelencia educativa" al ampliar los centros con bachillerato internacional

Publicado 07/10/2019 15:42:58 CET

Imbroda asegura que Andalucía liderará la implantación del Bachillerato Internacional en la educación pública

HUELVA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte de la Junta, Javier Imbroda, ha destacado este lunes la "apuesta por la excelencia educativa" del Gobierno andaluz al ampliar los centros con bachillerato internacional en la comunidad autónoma, de manera que habrá un instituto con este programa en cada provincia.

Así lo ha subrayado el consejero en declaraciones a los periodistas durante una visita en Huelva al IES Diego de Guzmán y Quesada, que impartirá el Bachillerato Internacional (BI) tras resultar elegido entre los cinco centros onubenses que han participado en la convocatoria de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.

Imbroda ha remarcado que Andalucía contará con una red pública de centros que impartan Bachillerato Internacional, uno por provincia. Con la puesta en marcha de esta red, Imbroda ha afirmado que "nuestra comunidad autónoma va a liderar la implantación del Bachillerato Internacional en la educación pública a nivel nacional".

Además, ha reconocido la labor y esfuerzo del profesorado de los institutos, que han sido seleccionados para implantar el Bachillerato Internacional en sus centros, "para impulsar un proyecto de excelencia que no solo va a tener beneficios directos en los alumnos que van a acceder a este programa de BI, sino en toda la comunidad educativa".

Asimismo, el consejero ha destacado la calidad de los trabajos presentados así como la implicación de toda la comunidad educativa para que "un sueño se haga realidad". En el caso del IES Diego de Guzmán y Quesada, el trabajo realizado ha alcanzado una de las baremaciones más altas con 92 puntos.

En concreto, los siete centros que comienzan con el proceso de implantación del Bachillerato Internacional son el IES Celia Viñas de Almería, IES Padre Luis Coloma de Jerez de la Frontera (Cádiz), IES Medina Azahara de Córdoba, Instituto Diego de Guzmán y Quesada en Huelva, IES Los Cerros en Úbeda (Jaén), IES Padre Manjón de Granada y el Instituto María Zambrano en Torre del Mar (Málaga).

"Estos institutos reflejan la apuesta clara del Gobierno andaluz por un sistema de calidad, ya que se convertirán en centros referentes en excelencia e internacionalización", ha afirmado Imbroda.

"Lo que hemos buscado con este programa es que sirva de faro, de inspiración a otros centros que quieran fijarse en esta nueva apuesta por la excelencia educativa", ha proseguido el consejero, que ha recordado que 14 centros privados ofertaban el bachillerato internacional en Andalucía, de manera que "por qué no puede darse esto en el sistema público", se ha preguntado, dejando claro que el nuevo gobierno "no ha venido a desmantelar nada sino a coser el sistema público y ofertar esta opción que antes no tenían" los alumnos del sistema público.

El consejero ha informado de que "esta apuesta por la excelencia ha tenido una gran acogida" dentro de la comunidad educativa. Así, a pesar de los plazos ajustados para presentar unos proyectos complejos, con muchas exigencias, han sido 40 los centros que han concurrido a esta convocatoria para siete plazas. Imbroda ha explicado que este programa tiene como finalidad "ofrecer otra opción formativa y académica para nuestro jóvenes y también de motivación y estímulo para los docentes".

Los centros seleccionados comienzan a partir de ahora la fase en la que los profesores y el equipo directivo van a recibir una formación específica y las pautas para que puedan desarrollar el programa a partir del curso 2020/21. El consejero ha agradecido de antemano "este nuevo esfuerzo de los docentes que van a desarrollar en beneficio de los alumnos y del sistema educativo público andaluz, y un ejemplo más de la pasión y de la ilusión que tienen nuestros docentes por mejorar para hacer mejorar al alumnado".

Este programa destaca por ser "riguroso, exigente y muy completo". Utiliza una metodología creativa y cooperativa, y está destinado a alumnado con un alto nivel de motivación y exigencia, ya que supone una mayor carga lectiva y un elevado compromiso de trabajo. La evaluación del alumnado se realiza tanto de forma interna mediante profesorado del centro como de forma externa mediante personal examinador de la Organización.

Imbroda ha reiterado que la creación de una red pública de Bachillerato Internacional en Andalucía es una de las líneas estratégicas de la Consejería de Educación y Deporte. Hasta ahora, el IES Martínez Montañés de Sevilla era el único centro público que impartía estas enseñanzas en la comunidad autónoma. Así, hasta ahora había 60 plazas públicas de este bachillerato y ahora habrá más de 200 en toda Andalucía.