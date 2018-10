Cinco millones para 2.000 nuevos beneficiarios en la convocatoria de Infantil de enero

Actualizado 12/02/2018 18:00:24 CET

12 Feb.

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha estimado un total aproximado de 2.000 nuevos beneficiarios, con un coste de en torno a los cinco millones de euros, participantes en la convocatoria extraordinaria de enero que, por mor del nuevo decreto de financiación, se ha habilitado para las ayudas en el primer ciclo (0-3 años) de Educación Infantil.

Así lo subraya la consejera del ramo, Sonia Gaya, con motivo del informe de cumplimiento de una moción parlamentaria aprobada por el Pleno relativa a esta etapa de Infantil, consultado por Europa Press, y en la que se recuerda que, tal como prevé la base octava del programa de ayuda a las familias, se podrán contemplar unas nuevas convocatorias con un plazo extraordinario de solicitudes para aquellos casos en los que el niño no hubiese alcanzado las dieciséis semanas de vida a 1 de septiembre y para aquellos otros que no hubiesen podido participar en la convocatoria ordinaria.

Por tanto, el decreto-ley permite la posibilidad de realizar convocatorias extraordinarias, instrumento que será utilizado por la Consejería de Educación "cuando sea necesario". De hecho, este curso 2017-2018 se ha realizado una primera convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre.

Los beneficiarios de esta convocatoria son los representantes legales del niño que se encuentre matriculado en el procedimiento ordinario en los centros adheridos al programa de ayuda y no hubieran podido participar en la convocatoria ordinaria de ayudas, o bien por el representante del menor que haya solicitado su plaza escolar en el procedimiento extraordinario de admisión y no hubieran podido participar en la convocatoria ordinaria de ayudas, siempre que la renta anual de la unidad familiar no supere los límites de ingresos que se establezcan o estén dentro de los supuestos establecidos para una bonificación del 100 por ciento.

En esta convocatoria extraordinaria de septiembre han obtenido bonificación 5.188 nuevas solicitudes, obteniéndose una bonificación media del 78,41 por ciento del precio del servicio, lo que ha supuesto un gasto total de más de 13 millones de euros.

Asimismo, se estableció una segunda convocatoria extraordinaria para el mes de enero de 2018, con plazo de presentación de solicitudes del 15 al 31 de enero. Esta nueva convocatoria se acordó en la Mesa de Infantil celebrada el pasado noviembre y era una de las principales reivindicaciones del sector para este curso 2017-2018.