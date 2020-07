Junta integrará renovables en centros con alto consumo y apuesta por refrigerar con sistemas de evaporación de agua

SEVILLA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Javier Imbroda, ha destacado que Andalucía contará, por primera vez, con un programa piloto para la integración de energías renovables en centros docentes con elevado consumo eléctrico, que en algunos casos puede suponer hasta un 30 por ciento de los gastos de funcionamiento, a la par que ha destacado la apuesta por un nuevo programa de bioclimatización con sistemas de refrigeración adiabática.

Durante su comparecencia en comisión en el Parlamento andaluz, donde ha presentado el Plan de Infraestructuras Educativas 2020-2027 en el Parlamento, que incluye además otros programas como el de bioclimatización, actuaciones en centros de atención preferente o de escolarización, entre otros, Imbroda destaca que se pretende "dar respuesta de forma ordenada y planificada a las demandas y nuevos retos del sistema público educativo andaluz en este horizonte temporal".

Explica que el programa piloto se realiza en colaboración con la Agencia Andaluza de la Energía y hay 23 centros seleccionados en los que a partir del curso 2020/21 se va a implantar una instalación de energía solar fotovoltaica para producción de electricidad, que redundará en un menor gasto en el consumo eléctrico. En los próximos años, y en función de los resultados, se continuará con la implementación progresiva de las energías renovables.

Otra de las novedades es la puesta en marcha de un nuevo programa de bioclimatización mediante medidas activas con sistemas de refrigeración adiabática, como alternativa a los habituales sistemas de aire acondicionado, y que funciona refrigerando el aire mediante la evaporación del agua. Sus principales ventajas son el bajo consumo eléctrico, las menores emisiones de CO2 y el menor coste de inversión inicial y de funcionamiento, además de que funcionan con aire fresco, sin recirculación, mejorándose así la calidad del aire interior.

Para la selección de estas actuaciones se han priorizado centros ubicados en municipios con mayor severidad climática en verano. Asimismo, señala que se avanza en la mejora de la climatización de los centros escolares con un total de 81 nuevas actuaciones, donde se incluyen medidas pasivas.

El plan incluye, por primera vez, un programa específico de atención preferente a las infraestructuras de los centros de Educación Especial, con siete intervenciones para 2020. A lo largo del plan 2020-2027 se abordarán otros centros.

NUEVOS CENTROS Y AMPLIACIONES

Por otro lado, en la programación 2020 se han incluido 47 actuaciones destinadas a resolver necesidades de escolarización, lo que incluye nuevos centros y ampliaciones que doten al sistema educativo de nuevos puestos escolares o que permitan el incremento de enseñanzas, como bachilleratos. Dentro de este programa se ha dado prioridad a aquellas actuaciones que hagan posible la retirada de aulas prefabricadas o eviten poner nuevas en el futuro.

También se incluyen 29 actuaciones dirigidas a resolver necesidades de origen técnico que afectan las condiciones de habitabilidad, seguridad o funcionalidad de los centros y que se consideran prioritarias. A éstas se suman otras 47 intervenciones de reformas o mejoras cuyo objeto es mejorar las infraestructuras de los centros educativos que hayan quedado obsoletas o dotarlas de requisitos o espacios de los que carezcan. Asimismo, como continuación de años anteriores, se programan también 48 actuaciones específicas de retirada de amianto en los centros educativos.

Por último, se podrán incorporar a lo largo del año actuaciones no programadas que surjan por necesidades o incidencias sobrevenidas. Para estas actuaciones se estima, respectivamente, un presupuesto de tres millones y cinco millones de euros.

Esta programación, que ejecutará la Agencia Pública Andaluza de Educación, constituye la primera anualidad del Plan de Infraestructuras Educativas 2020-2027, en el que se incluyen 282 obras de creación, ampliación o mejora de centros educativos públicos de Andalucía, con un presupuesto programado de 156,7 millones de euros.

ACUERDOS MARCO Y REDUCCIÓN DE PLAZOS

Por otra parte, el consejero ha informado sobre la puesta en marcha un nuevo sistema de adjudicación de obras de importe inferior a 500.000 euros que se desarrolla a través de un acuerdo marco y que permitirá reducir los plazos de hasta cuatro meses a once días.

Esta iniciativa, ha destacado, tiene como finalidad "agilizar los procedimientos de contratación de obras y dar una respuesta más eficaz a las necesidades de las infraestructuras educativas andaluzas". Además, se da cabida a un mayor número de empresas y, "al dividirse en lotes por provincia y por importes se posibilita la concurrencia también a las empresas locales". En total son 48 los lotes que se sacaron a licitación.

En concreto, se han sumado al nuevo sistema de adjudicación un total de 82 empresas que ya están preseleccionadas en cada provincia para ejecuta obras de un importe inferior a 500.000 euros durante los próximos dos años. Actualmente hay 182 actuaciones en Andalucía listas para contratar con un presupuesto superior a 18 millones de euros.

INFRAESTRUCTURAS PENDIENTES

El diputado socialista Francisco Javier Fernández considera el plan "un brindis al sol, propaganda y humo" y considera que se ha "planificado de modo oscurantista, sin decir cuáles son las obras", mientras que, "de momento, todo lo programado o licitado es lo que dejó el anterior gobierno". "No se sabe el presupuesto para el resto de ejercicios y la mayoría de los objetivos estratégicos se los ha encontrado heredados", incide. Además, señala que no hay que dar "un mensaje falso de que se reducirá de cuatro meses a once días" la tramitación porque son "expectativas que a lo mejor no van a poder tener ese desarrollo".

Por parte del PP, Miguel Ángel Ruiz destaca el "esfuerzo presupuestario", incidiendo en que "no es una competición entre provincias, sino que hay necesidades que hay que acometer". Critica la "dejadez absoluta" en infraestructuras del anterior gobierno y el "esfuerzo que se ha realizado, ya que el 70 por ciento de las actuaciones pendientes eran urgentes". Por todo ello, pide a Imbroda que cumpla esa planificación, aunque confía en que lo va a hacer.

El diputado de Cs Francisco Carrillo ha pedido reconocer lo que se ha hecho, "que no es poco", indicando que la situación de las infraestructuras "no es una cuestión de hace un año". "Nos hemos encontrado en la peor crisis de esta generación y aún estamos en ella", añade, destacando que se está trabajando con "criterios técnicos y no políticos" y que había "más de 2.700 obras de ejecución pendientes desde 2006" cuando se produjo el cambio de gobierno. "Eso no se puede solucionar en un año", concluye.

De su lado, desde Adelante Andalucía, Ana Naranjo ha advertido de que existe una "carencia de financiación necesaria hace tiempo" y de que "aún quedan muchas cosas por hacer" de la planificación anterior, con "unas 2.000 actuaciones pendientes". "Hay deficiencias que incluso impiden el desarrollo normal en las aulas", lamenta, tras instar a que se complete la eliminación del amianto de los centros escolares y a que se garantice que las nuevas obras siguen criterios bioclimáticos.

Por último, María José Piñero, de Vox, ha advertido de que hay "mucho trabajo por abordar y muchas infraestructuras pendientes desde hace décadas". Ha puesto en valor la planificación planteada y pide aclarar si el montante irá infraestructuras y no al capítulo 1 "como ocurría anteriormente", instando además a reducir plazos. Avisa de que en hay importantes diferencias entre las inversiones entre unas provincias y otras, donde la lista la encabeza Málaga y Huelva queda en último lugar, registrándose el 62 por ciento de los fondos para tres provincias.