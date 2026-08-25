La Junta invierte 419.000 euros en la renovación de las pistas deportivas del IES Alonso Cano de Dúrcal (Granada)

La delegada de Educación del Gobierno andaluz en Granada, María José Martín, ha informado durante una visita a las instalaciones sobre la actuación que se va a acometer en las instalaciones deportivas del centro. - JUNTA

DÚRCAL (GRANADA), 25 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía lleva a cabo las obras de renovación de las pistas deportivas del IES Alonso Cano de Dúrcal, una actuación desarrollada por la Agencia Pública Andaluza de Educación con una inversión de 419.164,84 euros. Los trabajos contemplan la renovación integral de las dos pistas polideportivas del centro, cuyo pavimento presentaba un importante deterioro debido al paso del tiempo.

La delegada de Educación del Gobierno andaluz en Granada, María José Martín, ha informado durante una visita a las instalaciones que la actuación incluye la adecuación de la subbase, la ejecución de un nuevo firme con acabado en pintura deportiva antideslizante, el marcaje de las distintas zonas de juego y la mejora del sistema de recogida de aguas.

"Esta era una intervención muy necesaria para mejorar unas instalaciones deportivas muy utilizadas tanto durante la jornada lectiva como en las actividades complementarias del instituto", ha señalado la delegada.

El proyecto también incorpora actuaciones para mejorar la accesibilidad a las instalaciones deportivas desde el edificio principal y la conexión con la nueva zona de porche, además de la cimentación para las nuevas canastas de baloncesto y porterías de fútbol. Las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de tres meses, están siendo realizadas por la empresa Guamar S.A.

Durante la visita, Martín Gómez ha destacado que "la práctica deportiva forma parte de una educación integral y requiere instalaciones modernas, seguras y adaptadas a las necesidades del alumnado".

En este sentido, ha señalado que "esta actuación permitirá que los estudiantes dispongan de unos espacios exteriores completamente renovados, favoreciendo tanto la actividad física como la convivencia dentro del centro", y ha añadido que "la Junta de Andalucía continúa realizando un importante esfuerzo para mejorar las infraestructuras educativas de la provincia, actuando allí donde las necesidades son mayores y ofreciendo a los centros públicos espacios cada vez más funcionales, accesibles y de mayor calidad".

Esta intervención se enmarca en el programa de inversiones que la Consejería de Educación desarrolla, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, para la modernización y conservación de la red de centros docentes públicos andaluces.

El IES Alonso Cano escolariza actualmente a 560 alumnos y alumnas y cuenta con una plantilla formada por 66 docentes y 14 profesionales de administración y servicios.

El centro imparte Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato en las modalidades de Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales, Educación Básica Especial, ESO para personas adultas en modalidad semipresencial y Formación Profesional, con los ciclos de Informática y Comunicaciones, Sistemas Microinformáticos y Redes y Desarrollo de Aplicaciones Web.

Además, ofrece comedor escolar y transporte escolar, y desarrolla una amplia oferta de programas educativos entre los que destacan Erasmus+, el programa bilingüe en inglés, Bibliotecas Escolares, Bienestar Emocional, STEM, Emprendimiento Educativo, Hábitos de Vida Saludable, Escuela Espacio de Paz, Más Equidad, el Plan de Igualdad, el Plan de Actuación Digital (Código Escuela 4.0) y diversos programas de formación del profesorado y sensibilización, consolidándose como un referente educativo en el Valle de Lecrín.